Die französische Nationalmannschaft feiert auch dank Bayern-Star Michael Olise einen gelungenen Auftakt in die WM-Qualifikation. Auch Italien darf beim Debüt von Nationaltrainer Gennaro Gattuso jubeln. Auch Frankreich kann sich auf Michael Olise verlassen: Der Vize-Weltmeister gewann auch dank eines frühen Treffers des Offensivspielers von Bayern München im polnischen Breslau 2:0 (1:0) gegen die Ukraine und startete damit erfolgreich in die Qualifikation für die WM 2026. Olise hatte sich schon in der Bundesliga zuletzt mit drei Toren an den ersten zwei Spieltagen in starker Verfassung präsentiert. Babbel über Nagelsmanns Aufstellung: "Da frage ich mich, was geht in Julians Kopf vor"

WM 2026: Diese Teams sind bereits qualifiziert Aufgrund des russischen Angriffskriegs trägt die ukrainische Nationalmannschaft ihre Heimspiele weiterhin nicht im eigenen Land aus. In der WM-Qualifikation weicht der Verband stattdessen dreimal nach Breslau aus, wo die Ukrainer in drei "Heimspielen" zuvor noch nicht verloren hatten. Olise (10.) und Kapitän Kylian Mbappé (82.) fügten der Ukraine dort nun mit ihren Treffern die erste Niederlage zu.

Mbappe sorgt für die Entscheidung Im Vergleich zum Sieg über die DFB-Elf im Spiel um Platz drei der Nations League (2:0) veränderte Frankreichs Trainer Didier Deschamps seine Startelf gleich auf sieben Positionen. Einer der Neuen war Bayerns Olise, der gleich die erste gute Gelegenheit der Franzosen zur Führung nutzte. Nach starker Vorarbeit von PSG-Angreifer Bradley Barcola schob der Münchner vom Elfmeterpunkt problemlos ein.

Frankreich blieb danach zunächst klar spielbestimmend. Nach dem Seitenwechsel kamen die Ukrainer aber immer besser ins Spiel - und zu sehr guten Chancen. Ibrahima Konate verhinderte den Ausgleich mit einer Kopfball-Rettungstat auf der Linie (65.), nur eine Minute später scheiterte Illja Zabarni am Pfosten. Erst in der Schlussphase sorgte Mbappe für Entspannung.

Italiener mit Schützenfest nach Startschwierigkeiten Der viermalige Weltmeister Italien hat beim Debüt von Nationaltrainer Gennaro Gattuso mit einem ganz starken Auftritt seine WM-Chancen am Leben gehalten. Die Squadra Azzurra war beim 5:0 (0:0) gegen Estland in Bergamo drückend überlegen, Gästetorhüter Karl Hein von Werder Bremen verhinderte sogar ein noch höheres Ergebnis. In der Schlussphase wurde Gattuso mit Sprechchören gefeiert. Moise Kean (58.), Mateo Retegui (69./89.), Giacomo Raspadori (71.) und Alessandro Bastoni (90.+2) trafen erst nach der Pause für die Gastgeber. Mit sechs Punkten aus drei Spielen liegt Italien in Gruppe I weiter hinter Norwegen (12) und dem kommenden Gegner Israel (9) auf Rang drei, hat aber ein Spiel weniger absolviert. Der Weltmeister von 2006 hatte sowohl 2018 als auch 2022 die WM verpasst.

Bayer Leverkusen entlässt Erik ten Hag - nun wurde wohl eine ehemaliger Juve-Coach angeboten: Die Nachfolge-Kandidaten 1 / 13 © Eibner Erik ten Hag bei Bayer Leverkusen entlassen: Nachfolge-Kandidaten

Ein letzter Blick zurück. Der Niederländer Erik ten Hag ist am Montag nach nur zwei Monaten bei Bayer Leverkusen von seinen Aufgaben als Trainer entbunden worden. Sportchef Simon Rolfes begründete den Rauswurf damit, dass "ein Aufbau einer neuen und erfolgreichen Mannschaft in dieser Besetzung nicht zielführend gestaltet werden kann". Doch wem könnte das gelingen? ran nennt die Kandidaten für die Nachfolge. © 2025 Getty Images Thiago Motta

Wie der italienische Journalist und Transfermarkt-Experte Nicolo Schira berichtet, soll der frühere Juventus-Coach Thiago Motta der "Werkself" über einen Vermittler angeboten worden sein. Der 43-Jährige ist aktuell vereinslos, sein Engagement bei der "Alten Dame" endete im März 2025 nach nur 42 Pflichtspielen. Zuvor coachte der frühere Mittelfeldspieler Motta auch schon den FC Bologna, Spezia Calcio und CFC Genua. © ZUMA Press Wire Raul

Informationen der spanischen Sportzeitung "Marca" zufolge, soll der ehemalige Schalker Raul auf der Liste der Ten Hag-Nachfolger stehen. Die Real-Legende trainierte bis vor wenigen Monaten die zweite Mannschaft der Königlichen. Bei einem Wechsel nach Leverkusen würde er Lucas Vazquez wieder treffen, der als Jugendlicher bei Real noch die großen Zeiten von Raul miterlebt hat. © Crystal Pix Ange Postecoglou

Der ehemalige Trainer der Tottenham Hotspur soll laut Transferexperte Fabrizio Romano ebenfalls eine Option für Bayer darstellen. Zwar gewann der 60-Jährige mit den "Spurs" in der vergangenen Saison die Europa League, nach einer Chaosspielzeit und nur Platz 17 in der Premier League konnte aber auch der Titelgewinn seinen Posten nicht retten. Dem Bericht zufolge ist Fenerbahce Istanbul nach der Entlassung von Jose Mourinho wohl ebenfalls an Postecoglou dran. Beide Klubs sollen offenbar über die Verpflichtung des Griechen diskutieren. © ZUMA Press Wire Xavi

Nach dem Abschied von Xabi Alonso im Sommer wird offenbar nicht der nächste Spanier zu Bayer kommen. Wie "Sky" zunächst berichtete, soll es bereits erste Kontaktaufnahmen mit der Seite des Weltmeisters von 2010 gegeben haben. Laut "Marca" hat der Spanier aber wohl schon abgesagt. Nach "Bild"-Informationen soll Leverkusen sich jedoch gar nicht beim ehemaligen Mittelfeldstrategen gemeldet haben - weder im Sommer, noch nach dem ten Hag-Aus. Der 45-Jährige ist seit der Trennung vom FC Barcelona vor gut einem Jahr ohne Trainerjob. © Kirchner-Media Edin Terzic

Ebenfalls schon seit über einem Jahr ohne Arbeit als Coach ist Dortmunds Ex-Trainer Edin Terzic. Auch er soll schon vor dem endgültigen Aus für ten Hag von den Leverkusenern kontatktiert worden sein. Das berichtet jedenfalls das Portal "fussballtransfers.de" unter Berufung auf eigene Quellen. © 2025 Getty Images Marco Rose

Terzic ist nicht einzige ehemalige Dortmunder, der beim Werksklub im Gespräch ist. Rose arbeitete zuletzt zweieinhalb Jahre bei RB Leipzig und ließ dort einen sehr intensiven Pressing-Fußball spielen. Ob dieses System auch zu der fast komplett neuformierten Bayer-Mannschaft passt, ist jedoch fraglich. © 2023 Carlos Rodrigues Roger Schmidt

Mit Schmidt würde Bayer nicht nur einen ehemaligen Leverkusener Trainer zurück an den Rhein holen, sondern auch einen international sehr erfolgreichen Coach. Mit Salzburg und Benfica holte jeweils den nationalen Meistertitel. Sollten die Leverkusener wirklich Interesse an Schmidt haben, müssten sie sich beeilen. Denn der 58-Jährige ist auch bei Fenerbahce als Nachfolger des entlassenen Jose Mourinho im Gespräch. © IPA Sport Cesc Fabregas

Fragt man Fernando Carro nach seinen Top-Kandidaten, würde er wohl recht schnell mit Cesc Fabregas um die Ecke kommen. Dem Bayer-Boss wird jedenfalls nachgesagt, dass er den ehemaligen Welt- und Europameister am liebsten schon in der Sommerpause nach Leverkusen geholt hätte. Doch Fabregas wurde von seinem Klub Como nicht freigegeben. Daran dürfte sich bis heute nichts geändert haben. © Gonzales Photo Kasper Hjulmand

Den Dänen, der das Nationalteam seines Landes bei der EM 2021 bis ins Halbfinale geführt hat, bringt der "Express" ins Gespräch. Hjulmand ist seit seinem Rücktritt als dänischer Nationaltrainer ohne Job und stand angeblich schon im Frühjahr auf der Leverkusener Wunschliste. Genauso wie... © Agencia-MexSport Martin Demichelis

... der Argentinier, der als Trainer bis vor kurzem bei CF Monterrey in Mexiko unter Vertrag stand. Der 44-Jährige war lange Jahre beim FC Bayern als Spieler aktiv, ehe er zwischen 2019 und 2022 die U19 und die 2. Mannschaft des Rekordmeisters trainierte. © 2025 Getty Images Joachim Löw

Eher ein Außenseitertipp ist Joachim Löw. Der ehemalige Bundestrainer hat seit seinem Abschied vom DFB vor mehr als vier Jahren keinen Trainerjob mehr angenommen. In letzter Zeit aber sprach er wieder häufiger über Comeback-Gedanken. Allerdings deutete er dabei auch an, dass er lieber als Nationaltrainer denn als Vereinscoach arbeiten will. © Anadolu Agency Jose Mourinho

Er wäre die noch größere Überraschung als Löw. Der Portugiese, der schon Topklubs aus fünf Ländern trainierte, wurde erst vor wenigen Tagen bei Fenerbahce in Istanbul entlassen. Auf den ersten Blick passt der extrovertierte Coach nicht unbedingt ins beschauliche Leverkusen. Andererseits fehlt Deutschland noch auf seiner Liste ...

Der frühere Weltmeister Gattuso hatte im Juni die Nachfolge von Luciano Spalletti angetreten, der nach dem Fehlstart in die WM-Qualifikation entlassen worden war. Die Tifosi in Bergamo begrüßten den 47-Jährigen mit viel Applaus - und bekamen eine offensiv ausgerichtete Mannschaft zu sehen. Doch Hein, den Werder als Nummer zwei hinter Mio Backhaus vom FC Arsenal ausgeliehen hatte, war vor der Pause nicht zu überwinden. Nach dem Seitenwechsel landete der Ball aber im Tor: Florenz-Profi Kean köpfte nach einer eleganten Hacken-Vorlage von Retegui zum 1:0 ein. Nur eine Minute später hatte Kean das 2:0 auf dem Fuß, traf mit einem satten Rechtsschuss aber nur den Pfosten. Besser machte es kurz danach Retegui, danach gingen den Gästen die Kräfte aus.

Schweizer lassen Kosovo keine Chance Die Schweizer Nationalmannschaft ist mit einem lockeren 4:0 (4:0) gegen den Kosovo in die WM-Qualifikation gestartet. In Basel trug sich auch Mainz-Kapitän Silvan Widmer (39.) in die Torschützenliste ein, der 32-Jährige musste beim Treffer zum 3:0 nur seinen Fuß hinhalten.

Kuriositäten im Fußball: Aus für Twente-Trainer nach Niederlage im Testspiel gegen Alemannia Aachen 1 / 41 © FC Twente Twente entlässt Trainer nach Testspiel-Niederlage

Eigentlich wollte der FC Twente Enschede nach einem verkorksten Saisonstart (drei Niederlagen aus vier Spielen) Selbstvertrauen in einem Testspiel gegen den Drittligisten Alemannia Aachen sammeln. Das ging jedoch in die Hose: Aachen gewann souverän mit 2:0 gegen den Erstligisten aus den Niederlanden. Für die Verantwortlichen zu viel: Nur zwei Stunden nach der Pleite gegen die Alemannia gab Twente die Entlassung von Trainer Joseph Oosting bekannt. © ZUMA Press Wire Hund beißt Fußball-Profi in Genitalbereich

Das klingt schmerzhaft! Der spanische Fußball-Profi Carles Pérez ist nach einem Hundebiss in den Genitalbereich in ein Krankenhaus gebracht worden. Das gab sein griechischer Klub Aris Thessaloniki gegenüber der "Marca" bekannt. Der 27-Jährige ist derzeit vom spanischen Erstligisten Celta Vigo an die griechische Mannschaft ausgeliehen... © Photo Players Images Hund beißt Fußball-Profi in Genitalbereich

...Demnach war er mit seinem eigenen Hund spazieren. Als dieser von einem anderen Hund angegriffen wurde, schritt der Spanier ein - und wurde dabei im Intimbereich erwischt. Im Krankenhaus musste er dann mit sechs Stichen genäht, sein Zustand soll nicht ernst sein. © IMAGO/Daniel Scharinger Wolfsberger AC zahlt Ablösesumme für Wohlmuth in Pellets

Der österreichische Klub Wolfsberger AC hat im Rahmen der Verpflichtung von Fabian Wohlmuth (re.) einen kuriosen Bonus zur ausgehandelten Transfersumme geliefert. Laut der Zeitung "Krone" gab es vonseiten der Wolfsberger eine LKW-Lieferung Holzpellets zusätzlich zur kolportierten Ablösesumme von 500.000 Euro an Wohlmuths Klub SV Ried. Der Hintergrund ... © IMAGO/Eibner Europa Wolfsberger AC zahlt Ablösesumme für Wohlmuth in Pellets

... dieses kuriosen Transfer-Bonis: Wolfsberg-Präsident Dietmar Riegler (Bild) führt ein riesiges Pellets-Unternehmen im Bundesland Kärnten mit der Jahresproduktion von 430.000 Tonnen. "Damit können wir Akademie und Trainingszentrum heizen", sagte Rieds Präsident Thomas Gahleitner zur kuriosen Lieferung des Heizmaterials vom amtierenden österreichischen Pokalsieger. © AFP/AFP/STR "King Kazu" geht mit 58 Jahren in seine 40. Profisaison

Der 58-Jährige denkt noch immer nicht ans Aufhören. Kazuyoshi Miura startete nun in der japanischen 4. Liga in seine 40. (!) Saison als Profifußballer. Der ehemalige Nationalspieler wurde beim 2:1 seines Atletico Suzuka Club gegen den Yokohama Sports&Culture Club in der 82. Minute eingewechselt. Er habe es "dank der Hilfe meiner Teamkollegen und Trainer bis hierher geschafft. Jetzt möchte ich mein Spiel noch weiter verbessern." © AFP/SID/TOSHIFUMI KITAMURA "King Kazu" geht mit 58 Jahren in seine 40. Profisaison

Für Japans Nationalmannschaft waren ihm einst 55 Tore in 89 Länderspielen gelungen. Im vergangenen Jahr war er nach zwei Spielzeiten in Portugals Zweitligateam Oliveirense in seine Heimat zurückgekehrt. Sein Profidebüt hatte er vor 39 Jahren beim brasilianischen Verein Santos gegeben. Der Angreifer spielte zudem in Italien, Kroatien und Australien. © imago Wildes Torjäger-Ranking: Deutscher Amateurkicker vor Mbappe

Wer ist Deutschlands bester Torjäger der vergangenen 25 Jahre für Klub und Verein? Natürlich Sören Gonnermann (Foto links)! Im Torjäger-Ranking von "transfermarkt.de" kommt der Stürmer von Hessenligist SV Adler Weidenhausen seit 2009 auf unglaubliche 390 Tore - und damit auf ein Tor mehr als Kylian Mbappe (Foto rechts). Damit belegt Gonnermann weltweit Rang 19. © 2025 Getty Images Wildes Torjäger-Ranking: Deutscher Amateurkicker vor Mbappe

Den ersten Platz im Ranking belegt Cristiano Ronaldo (943 Tore) vor Lionel Messi (882) und Robert Lewandowski (694). Zweitbester Deutscher nach Gonnermann ist Mario Gomez auf Rang 22 mit 282 Toren. Für das Ranking zählte transfermarkt.de alle Tore für Klub und Nationalmannschaft in allen Ligen und Altersklassen, die auf dem Portal erfasst werden. © Visionhaus FC Chelsea hat die Wahl: Europa League oder Champions League?

Chelsea steht im Finale der Conference League und kann sich bei einem Sieg für die Europa League qualifizieren. In der Premier League steht man auf einem fünften Platz, der eine Teilnahme an der Champions League garantieren würde. Das kuriose: Bei der Qualifikation für beide Wettbewerbe, kann sich der FC Chelsea laut "The Sun" aussuchen, in welchem er an den Start geht. © Pressefoto Baumann VfB Stuttgart erneut gegen Drittligisten im Pokalfinale

Mit einem 3:1-Sieg gegen RB Leipzig hat der VfB Stuttgart das Pokalfinale in Berlin erreicht. Gegner ist Drittligist Arminia Bielefeld. Das Kuriose: Bereits zum zweiten Mal von seinen nun sieben Finalteilnahmen treffen die Stuttgarter auf einen Drittligisten. 1997 gab es einen 2:0-Sieg gegen Energie Cottbus. Damit war in der Hälfte der Finalteilnahmen von Drittligisten der VfB der Gegner... © Getty Images Kuriosum um Platzverweis für Lukas Grgic

Im Spiel zwischen Rapid Wien und RB Salzburg kam es zu einer kuriosen Gelb-Roten Karte. Der Leidtragende Lukas Grgic musste verletzungsbedingt nach 69 Minuten behandelt werden und wurde dabei außerhalb des Platzes ausgewechselt. Das Problem: Weder Grgic selbst noch der Schiedsrichter Alexander Harkam bekamen davon etwas mit. Der Unparteiische bat den Rapid-Akteur also wieder auf das Feld. © Getty Images Kuriosum um Platzverweis für Lukas Grgic

Daraufhin unterbrach Harkam die Partie, nachdem er wohl ein Signal auf das Ohr bekommen hatte, dass Grgic den Platz verbotenerweise betreten hatte. Der defensive Mittelfeldspieler sah seine zweite Verwarnung an diesem Tag, weshalb für den 29-jährigen frühzeitig Schluss war. Der Schiedsrichter machte sich anschließend aber dafür stark, Grgic die obligatorische Sperre für ein Spiel zu erlassen. © NurPhoto Manchester Citys Maskottchen zeigt Erling Haaland an

Erling Haaland hat juristischen Ärger, und das ausgerechnet mit City-Maskottchen "Moonbeam" - beziehungsweise der Frau, die es im Kostüm verkörperte. Denn sie hat den Norweger laut "Sun" angezeigt, nachdem er ihr mit zwei Schlägen auf den Hinterkopf des Maskottchen-Kostüms beim Spiel gegen Southampton am 26. Oktober ein Schleudertrauma sowie eine Gehirnerschütterung zugefügt habe. © 2025 Getty Images Manchester Citys Maskottchen zeigt Erling Haaland an

"Ich war ziemlich aufgebracht und habe geweint, mir hat der Kopf gepocht und ich glaube, ich stand unter Schock. Später wurde mir klar, dass er von hinten auf mich zugekommen war, mir auf den Kopf geschlagen und sich dann auf meinen Kopf gestützt hatte", zitiert die "Sun" die bei City inzwischen nicht mehr angestellte Frau. Sie warf dem Klub vor, Haaland nicht mit der Angelegenheit behelligt zu haben und die Sache "unter den Teppich" zu kehren. © 2024 IMAGO/Roman Möbius Carl Zeiss Jena hat das schönste Stadion der Welt

Nicht Bernabeu, nicht Camp Nou, nicht Marcana. Das schönste Stadion der Welt steht in Deutschland. Doch es ist durchaus überraschend, wo. Die neue adHoc Arena des FC Carl Zeiss Jena wurde vom Online-Portal StadiumDB.com zum besten der Welt gekürt. Vor dem Bernabeu in Madrid und Hocine Ait Ahmed in Algerien. Der Regionalligist setzte sich damit gegen 23 Konkurrenten durch. Der Neubau der Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld hatte 58 Millionen Euro gekostet. © Getty Bayern-Talent ändert Namen auf dem Trikot

Alara Sehitler ändert ihren Trikotnamen. Das 18 Jahre alte Talent des FC Bayern München reagiert auf die Verunglimpfung ihres Nachnamens von Rechtsextremen. Die UEFA sowie der FCB und der DFB genehmigen und unterstützen ihr Vorhaben. Fortan wird sie nur noch mit ihrem Vornamen auf dem Trikot spielen. Sie ist damit die erste deutsche Nationalspielerin, bei der kein Nachname auf dem Trikot stehen wird. © Getty Images Wegen Messi-Autogramm: Schiedsrichter Ortiz sechs Monate gesperrt

Der mexikanische Schiedsrichter Marco Antonio Ortiz wurde laut "ESPN" vom CONCACAF-Verband für sechs Monate gesperrt. Der Grund dafür ist äußerst kurios, er soll nämlich lediglich Superstar Lionel Messi während des Champions-League-Spiels von Inter Miami bei Kansas City um ein Autogramm für ein "Familienmitglied mit besonderen Bedürfnissen" gebeten haben. Der CONCACAF-Verband ... © 2025 Getty Images Wegen Messi-Autogramm: Schiedsrichter Ortiz sechs Monate gesperrt

... sieht darin einen Verstoß von Ortiz gegen den Verhaltenskodex für Schiedsrichter. Für Ortiz bedeutet die nun wohl verhängte Sperre den Ausfall für die Klub-WM im Sommer 2025 sowie den Gold-Cup. Auch seine Chancen auf eine Teilnahme bei der WM 2026 sollen dem Bericht nach durch diese Sperre deutlich gesunken sein. © IMAGO/opokupix Schiedsrichter in den Hoden gebissen! Kreisliga-Spiel abgesagt

Unglaublicher Vorfall im Amateurbereich: Das Kreisliga-C-Spiel FC Taxi II gegen Rot-Weiss Mülheim III musste bereits vor Anpfiff abgesagt werden. Der Grund schmerzt schon beim Lesen: Dem Schiedsrichter wurde in den linken Hoden gebissen, wie die "WAZ" berichtet. © IMAGO/ActionPictures Schiedsrichter in den Hoden gebissen! Kreisliga-Spiel abgesagt

"Bei der Passkontrolle im Kreis vom FC Taxi turnte ein kleines Kind mit im Spielerkreis. Dies kam immer näher zu mir und biss mir auf einmal unvermittelt sowie völlig überraschend in den linken Hoden", erklärte der Unparteiische im Spielbericht. "Aufgrund der Schmerzen und der Situation", habe er die Begegnung nicht angepfiffen. Es habe sich um das Kind eines Taxi-Spielers gehandelt, so der Referee weiter. © ANP Sittard gelingt mit zwölf Mann in Eredivisie der späte Ausgleich

Am 21. Spieltag der Eredivisie lief Fortuna Sittard beim SC Heerenveen kurz vor Schluss einem 1:2-Rückstand hinterher. Bei einem Doppelwechsel unterlief den Gästen dann ein Fauxpas, sodass kurzzeitig zwölf Spieler auf dem Feld waren. Mit dieser Überzahl gelang dem Team wenig später nach einer Ecke tatsächlich noch der Ausgleich (Foto). Die Partie endete 2:2, könnte aber noch ein Nachspiel haben... © ANP Sittard gelingt mit zwölf Mann in Eredivisie der späte Ausgleich

Denn der niederländische Verband KNVB hat angekündigt, beim internationalen Regelkomitee IFAB wegen der Spielwertung in einem solchen Fall nachzufragen und anschließend eine Entscheidung zu treffen. Heerenveens Trainer, Ex-Nationalspieler Robin van Persie, hat sich seine Meinung über die Schiedsrichter schon gebildet. Der 41-Jährige bezeichnete sie als einen "Haufen Amateure". © IMAGO/instagram@romeoilzermma Hoffenheim-Coach Christian Ilzer: Sohn Romeo startet MMA-Karriere

Während Hoffenheims Coach Christian Ilzer im Abstiegskampf bestehen muss, setzt Sohn Romeo auf den Käfigkampf. "Dieser Sport erfüllt mich. Mit 15 Jahren fing ich mit Boxen und Kickboxen an. Davor habe ich selber Fußball gespielt, es hat mir aber nicht so Spaß gemacht“, sagte er der Zeitung "Heute". Im Thailand-Trainingslager bereitet er sich für die MMA-Karriere vor. Ilzer junior: "Mein Ziel ist es, zehn bis zwölf Amateurkämpfe zu machen, dann mit 21 bis 22 in den Profibereich zu gehen." © Getty Images Palmer will sich Jubel schützen lassen

Der "SIUUU"-Jubel von Cristiano Ronaldo ist ikonisch. Die "Cold"-Geste von Cole Palmer noch nicht so sehr. Der 22-Jährige vom FC Chelsea ist sich aber sicher, dass sich das ändern kann. Um dann richtig abzukassieren, will er sich den Jubel mit dem Namen "Cold Palmer" als geistiges Eigentum schützen lassen. Seine Chancen stehen gut, heißt es. Der "Cold"-Jubel soll verdeutlichen, wie eiskalt Palmer vor dem Tor ist. © 2024 Getty Images Drei Gäste-Fans zu viel für Hansa Rostock

Zum Jahresabschluss der 3. Liga gegen Hannover 96 II war das Interesse bei Hansa Rostock so groß, dass die Verantwortlichen auch den Gästeblock mit eigenen Fans füllen wollten. Schlechte Nachrichten für die 96er? Nicht wirklich. Da nur drei Fans mit nach Rostock reisten, durften diese sich jetzt über VIP-Tickets freuen. © IMAGO/ZUMA Press Wire Vinicius Junior streamt Real gegen Liverpool "illegal" - La Liga ist sauer

Die spanische Liga ist überhaupt nicht happy mit Vinicius Junior - und das hat nichts mit seinen theatralischen Schauspieleinlagen zu tun. Der aktuell mit einer Muskelverletzung fehlende Real-Star verfolgte am Mittwoch das Spiel seiner Königlichen beim FC Liverpool (0:2) - allerdings zum Ärger von La Liga nicht über "Movistar", die in Spanien die Übertragungsrechte halten... © AFP/SID/GABRIEL BOUYS Vinicius Junior streamt Real gegen Liverpool "illegal" - La Liga ist sauer

... Stattdessen streamte der Brasilien-Star den CL-Kracher über einen Sender aus seiner Heimat, obwohl er sich in Madrid aufhielt - und postete es zu allem Überfluss auch noch in seine Insta-Story. So bekam auch La Liga Wind von der unüberlegten Aktion, wertete es als offenbar als Piraterie. Die Liga war wohl so empört, dass Real Madrid laut "Relevo" sogar einen Beschwerdebrief erhielt. © PA Images Frank Lampard verrät verrücktes Hunde-Ritual

Frank Lampard hat einen neuen Job als Trainer bei Zweitligist Coventry City. Die Chelsea-Legende wird wohl zwischen ihre Heimat und der Stadt in den West Midlands pendeln. Was einige Probleme für Lampard mit sich bringen könnte. Denn in seiner Zeit als Chelsea-Trainer berichtete er von einem verrückten Ritual, das mit seinem Hund Pooch zu tun hat und für Glück auf dem Platz sorgen soll ... © PA Images Frank Lampard verrät verrücktes Hunde-Ritual

Lampard ist nämlich sehr abergläubisch, wie "The Sun" berichtet. Vor den Chelsea-Spielen ging er mit seinem Hund immer exakt denselben Weg, besuchte dasselbe Café und wartete dort, bis Pooch ihr Geschäft verrichtet hatte. Dann wanderte das Duo wieder den gleichen Weg zurück. Ob Lampard dieses Ritual vor Spielen in Coventry aufrechterhalten kann, darf bezweifelt werden. Vielleicht müssen Pooch und der ehemalige englische Nationalspieler nun ein neues Ritual erfinden. © IMAGO/Sportimage Manchester United will Fans mit Inkontinenz helfen

Männer mit Inkontinenz sollen ihre Red Devils bald wieder im Old Trafford unterstützen können. Dafür hat der Klub als erster Premier-League-Verein nun entsprechende Behälter in den Stadiontoiletten installiert und wird Einlagen sowie ähnliche sanitäre Produkte zur Verfügung stellen. Der Müll wird wiederum offenbar zur Stromproduktion verwendet. © Sergio Brunetti Silvan Wallner beendet Karriere aus religiösen Gründen

Mit gerade einmal 22 Jahren beendet der Schweizer Fußball-Profi Silvan Wallner seine Karriere - und das aus einem ungewöhnlichen Grund. Der Verteidiger des österreichischen Bundesligisten Blau-Weiß Linz hört aufgrund seines christlichen Glaubens mit dem Fußballspielen auf ... © Eibner Europa Silvan Wallner beendet Karriere aus religiösen Gründen

... Der Schweizer war erst im Sommer vom FC Zürich zu den Oberösterreichern gekommen. In einem Statement erklärte Wallner, er sei "gläubiger Christ" und wolle "Jesus Christus folgen. Der biblische Ruhetag ist mir dabei wichtig geworden. Für mich als Profi heißt dies, dass ich von nun an am Samstag nicht erwerbsmäßig Fußball spielen will." © Imago / x.com/FabrizioRomano/ Transferguru Romano reagiert auf US-Wahl

Fabrizio Romano gilt als der Transfermarkt-Insider schlechthin. Nach der US-Wahl schrieb ein "X"-User in Richtung des 31-Jährigen: "Ich warte darauf, dass Fabrizio Romano die Trump-Übernahme ankündigt. Wenn nicht, dann kann ich das nicht akzeptieren." Der Journalist setzte in der Folge einen Tweet mit drei Emojis ab: Das Wort "bald" mit einem Pfeil, ein Augenpaar und die US-Flagge. © IMAGO/Manuel Stefan Schweiz: Platzverweis für Joel Monteiro nach Schuh-Wurf

Weil sich Berns Joel Monteiro beim 0:0 gegen den FC Zürich über eine Schiri-Entscheidung ärgerte, verlor er die Nerven! Der 25-Jährige warf seinen Schuh frustriert weg und traf dabei Gegenspieler Mirlind Kryeziu. Daher blieb Schiedsrichter Urs Schnyder keine Wahl, als Monteiro mit Rot zu bestrafen. "So spektakulär wie dämlich" kommentierte die "Neue Zürcher Zeitung" (NZZ) Monteiros Platzverweis. © IMAGO/Colorsport FA erlaubt Tuchel Arbeit im Homeoffice

Im Januar beginnt Thomas Tuchel seinen Job als Trainer der Three Lions. Seine Arbeit kann er dabei teilweise im Homeoffice ausführen. Laut "Sun" wird der 51-Jährige an einigen Sitzungen mit Nachwuchstrainern und anderen Abteilungen teilnehmen, die FA verlangt allerdings nicht, dass er ständig präsent ist. Tuchel lebt aktuell in München, wo auch seine beiden Töchter wohnen. © IMAGO/HMB-Media "Technische Probleme" bei Registrierung verhindern Nmecha-Comeback

Der wiedergenesene Lukas Nmecha verpasst die Bundesliga-Partie seines Klubs VfL Wolfsburg auf St. Pauli aus kuriosem Grund. Laut "Kicker" teilten die "Wölfe" mit, dass der Stürmer aufgrund technischer Probleme nicht für den Spieltagskader gemeldet werden konnte. Daher ... © regios24 "Technische Probleme" bei Registrierung verhindern Nmecha-Comeback

... umfasste das VfL-Aufgebot am Millerntor nur 19 statt 20 Spieler. Nmecha fiel zuletzt lange Zeit wegen Adduktorenproblemen aus, hätte auf St. Pauli sein Comeback geben können – doch dann kam die Technik dazwischen. So saß Nmecha beim torlosen Remis des VfL zwar auf der Bank, allerdings nur in Trainingsklamotten und ohne die Chance, zum Einsatz zu kommen. © 2024 Getty Images Fußball auf über 4000 Metern Höhe

Da wird jedem Gegner Angst und Bange. Bolivien hat sein Nationalstadion nach El Alto verlegt. Die Luft im Stadion von El Alto ist dünn, die Botschaft auf dem Rasen dafür umso dicker. "4150 Meter" steht laut "SID" in großen Buchstaben auf jenem Rasen, auf dem Bolivien am Donnerstag sein umstrittenes WM-Qualifikationsspiel gegen Kolumbien absolviert ... © 2024 Getty Images Fußball auf über 4000 Metern Höhe

Bislang wurden Pflichtspiele in La Paz ausgetragen, auf 3637 Metern im höchstgelegenen Nationalstadion der Welt. Doch neuerdings zieht es das Team noch deutlich höher hinaus. Weil das frisch renovierte Stadion in El Alto so schön und der Rasen so gut sei, sagt Nationaltrainer Oscar Villegas. Weil das einen enormen Vorteil bringe, sagen viele Gegner ... © 2024 Getty Images Fußball auf über 4000 Metern Höhe

Zu spüren bekam die Höhenluft bereits Venezuela. Mit 0:4 kam der Favorit im September unter die Räder, als Bolivien erstmals in El Alto (spanisch für "die Höhe") spielte. Weder Atemübungen noch eine Vorbereitung in Sauerstoffkammern halfen den Gästen. Nun versucht es Kolumbien, unter anderem mit einer mehrtägigen Akklimatisierung in Cochabamba auf 2500 Metern.