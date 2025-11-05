Anzeige
Fußball

MLS - Kai Wagner an der Seite von Lionel Messi: Deutscher in Topelf gewählt

  • Aktualisiert: 05.11.2025
  • 19:35 Uhr
  • SID

Lionel Messi ist natürlich dabei, aber in Kai Wagner hat es auch ein Deutscher in der MLS in die Top-Elf der Saison geschafft.

Die von Medienvertretern, Spielern und Trainern gewählte Auswahl gab die nordamerikanische Fußball-Profiliga am Mittwoch bekannt. Neben dem argentinischen Weltmeister Messi (Inter Miami) und Linksverteidiger Wagner (Philadelphia Union) sind mit Sebastian Berhalter und Tristan Blackmon auch zwei Teamkollegen von Thomas Müller bei den Vancouver Whitecaps vertreten.

Messi ist nach 2024 zum zweiten Mal dabei, mit 29 Toren in 28 Hauptrunden-Spielen wurde der 38-Jährige unangefochten Torschützenkönig.

Auch Wagner (28) steht zum zweiten Mal nach 2022 im All-Star-Team. Mit Philadelphia sicherte sich der gebürtige Geislinger den Titel als bestes Team der Hauptrunde (Supporters Shield), hatte maßgeblichen Anteil an der besten Abwehr der Liga und steuerte zudem elf Vorlagen und zwei Tore bei.

