Fußball

MLS-Playoffs: Lionel Messi folgt Thomas Müller mit Gala-Auftritt ins Halbfinale

  • Aktualisiert: 24.11.2025
  • 07:30 Uhr
  • SID

Lionel Messi folgt Thomas Müller in den Playoffs der MLS in das Halbfinale - und das mit einer Galavorstellung.

Fußball-Weltstar Lionel Messi hat Inter Miami mit einer Gala ins Playoff-Halbfinale der MLS geführt. Der 38 Jahre alte Argentinier erzielte beim 4:0 (1:0) beim FC Cincinnati den ersten Treffer (19.) selbst und bereitete alle anderen Tore vor.

Neben Messi waren Mateo Silvetti (57.) und Tadeo Allende (62., 74.) für Miami erfolgreich, das damit ins Finale der Eastern Conference vorstieß. Dort wartet am Samstag (22.00 Uhr) der New York City FC, der sich überraschend 1:0 (1:0) bei der topgesetzten Philadelphia Union mit dem deutschen Verteidiger Kai Wagner durchsetzte.

Miami-Coach schwärmt von Messi

Der Gegner von Thomas Müllers Vancouver Whitecaps im Endspiel der Western Conference wird in der Nacht auf Dienstag (4.00 Uhr) zwischen dem San Diego FC und Minnesota United ermittelt.

"Wir wissen, wozu Leo in der Lage ist, er zeigt es jedes Wochenende. Es ist eine Ehre und ein Privileg, nicht nur ihn, sondern die ganze Mannschaft zu trainieren", sagte Miamis Trainer Javier Mascherano: "Die Spieler haben unglaublichen Charakter gezeigt und praktisch das perfekte Spiel gespielt."

