Lionel Messi folgt Thomas Müller in den Playoffs der MLS in das Halbfinale - und das mit einer Galavorstellung.

Fußball-Weltstar Lionel Messi hat Inter Miami mit einer Gala ins Playoff-Halbfinale der MLS geführt. Der 38 Jahre alte Argentinier erzielte beim 4:0 (1:0) beim FC Cincinnati den ersten Treffer (19.) selbst und bereitete alle anderen Tore vor.

Neben Messi waren Mateo Silvetti (57.) und Tadeo Allende (62., 74.) für Miami erfolgreich, das damit ins Finale der Eastern Conference vorstieß. Dort wartet am Samstag (22.00 Uhr) der New York City FC, der sich überraschend 1:0 (1:0) bei der topgesetzten Philadelphia Union mit dem deutschen Verteidiger Kai Wagner durchsetzte.