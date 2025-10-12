Nächster Erfolg für Thomas Müller. In Orlando wird der 36-Jährige für die Whitecaps in der Nachspielzeit zum Matchwinner.

Thomas Müller bleibt in der MLS treffsicher - und spielentscheidend: Der deutsche Ex-Nationalspieler hat die Vancouver Whitecaps mit einem Treffer in der siebten Minute der Nachspielzeit zu einem 2:1 (0:1) bei Orlando City geschossen. Vancouver schob sich durch das elfte Spiel in Folge ohne Niederlage an die Tabellenspitze der Western Conference. "Ich vertraue dem Team, ich liebe das Team", sagte Müller nach dem Spiel überschwänglich.

Für Müller, der mit einem flachen Linksschuss von der Strafraumkante traf, war es das siebte Tor seit seinem Wechsel vom FC Bayern nach Nordamerika. "Toreschießen kann gefährlich sein", schrieb Müller auf Instagram mit einem lachenden Emoji zu einem Video des Torjubels, als sich zahlreiche Teamkollegen auf ihn gestürzt hatten.

In den vergangenen sechs Pflichtspielen kommt der 36-Jährige auf alle seine bisherigen elf Scorerpunkte (7 Tore/4 Assists). Müllers Teamkollege Nelson Pierre hatte zuvor den Ausgleich erzielt (81.), nachdem Orlando durch Dagur Thorhallsson in Führung gegangen war (24.).