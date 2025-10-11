U21 live auf ProSieben mAXX, Joyn und ran.de
U21-EM-Quali live: Übertragung, Livestream und Ticker zu Nordirland gegen Deutschland
- Aktualisiert: 12.10.2025
- 10:39 Uhr
- ran.de
Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation auswärts auf Nordirland. So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker.
Gegen die griechische U21-Nationalmannschaft musste sich die deutsche U21 mit 2:3 geschlagen geben. Die Griechen gingen mit einem Doppelschlag in der 13. und 14. Minute früh in Führung, doch die Mannschaft von Antonio Di Salvo kämpfte sich in der zweiten Halbzeit durch Treffer von Tom Rothe und Muhammed Damar zurück und glich aus.
Knapp zehn Minuten vor Schluss erzielten die Griechen jedoch den erneuten Führungstreffer, auf den die Deutschen keine Antwort mehr fanden. Damit mussten sie ihre erste Quali-Niederlage seit vier Jahren hinnehmen.
Als Nächstes trifft die deutsche U21 auf die Auswahl aus Nordirland. In Gruppe F liegen die Nordiren nach zwei Qualifikationsspielen derzeit sogar vor Deutschland auf Platz zwei, während das DFB-Team Rang drei belegt.
So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker.
U21-EM-Qualifikation live: Nordirland vs. Deutschland live: Datum, Uhrzeit, Ort
- Paarung: Nordirland U21 vs. Deutschland U21
- Wettbewerb: EM-Qualifikation U21
- Datum: 14. Oktober 2025
- Uhrzeit: 18:30 Uhr
- Austragungsort: The Oval (Belfast)
Externer Inhalt
U21 live: Nordirland vs. Deutschland im Free-TV auf ProSieben MAXX
Um 18:00 Uhr startet die Free-TV-Übertragung der DFB-Junioren auf ProSieben MAXX mit der Vorberichterstattung, um 18:30 Uhr erfolgt der Anpfiff.
Deutschlands U21 in Nordirland im Livestream sehen
Einen Livestream zur DFB-Partie findet ihr natürlich auf Joyn. Die Übertragung könnt ihr dort im kostenlosen Livestream verfolgen.
DFB-U21 vs. Nordirland live: EM-Qualifikation im Liveticker
Ihr könnt die Partie von Deutschland in Nordirland nicht live verfolgen? Kein Problem, werft einen Blick in unseren Liveticker, dort halten wir euch auf dem Laufenden und ihr verpasst keine wichtigen Szenen. Dieser ist auf ran.de zu finden.
