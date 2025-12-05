Müller gegen Messi: MLS-Finale kostenlos bei Apple TV

Für das Traumfinale der Major League Soccer zwischen den Vancouver Whitecaps mit Thomas Müller und Lionel Messis Inter Miami benötigen interessierte Fußballfans doch kein kostenpflichtiges TV-Abo. Wie der Streamingdienst Apple TV vor dem Endspiel am Samstagabend (20.30 Uhr) in Fort Lauderdale/Florida mitteilte, wird die Partie in Deutschland und über 100 weiteren Ländern kostenlos übertragen.

Beim mit Spannung erwarteten Duell im MLS Cup zwischen den Weltmeistern Müller und Messi sollen Apple zufolge über 30 Kameras das TV-Erlebnis verbessern. Darunter sind robotergesteuerte Kameras an den Toren, eine Schiedsrichterkamera, spezielle ISO-Kameras für Trainer und Spieler sowie Drohnenaufnahmen. Die Vorberichterstattung beginnt eine Stunde vor dem Anpfiff.