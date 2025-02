Im Juni 2024 erlitt Nabil Bentaleb einen Herzstillstand. Nun feierte der einstige Schalker ein Traum-Comeback beim LOSC Lille – inklusive Joker-Tor.

Erst am Mittwoch erhielt Nabil Bentaleb grünes Licht von der medizinischen Verbandskommission der Ligue 1 für sein Comeback nach über einem halben Jahr Pause.

Am Sonntagabend war es beim Lille-Gastspiel in Montpellier so weit: In der 76. Minute wurde Bentaleb eingewechselt – gerade einmal vier Minuten später traf er für sein Team per Abstauber zum 1:0. Am Ende gewann Lille mit 2:0.

Der 30-Jährige wurde beim anschließenden Torjubel von Mitspielern, Trainern und Betreuern in die Arme genommen.

Nach seinem Herzstillstand im Juni 2024, den sein Klub damals als "Unwohlsein" umschrieben hatte, bekam Bentaleb einen Herzschrittmacher eingesetzt.

Bentaleb spielte von 2016 bis 2021 – mit Leih-Unterbrechungen – für Schalke und absolvierte damals insgesamt 107 Partien für die "Knappen".