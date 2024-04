Nach Karriereende: Max Kruse feiert Debüt in der Berliner Kreisliga

Anzeige

Max Kruse geht noch einmal im Vereinsfußball auf Torejagd. Der Ex-Profi feiert nächste Woche sein Debüt für einen Berliner Kreisligisten.

Max Kruse kann es einfach nicht lassen. Der ehemalige Profi schließt sich noch einmal einem Verein an, um aktiv Fußball zu spielen. In seinem Podcast "Flatterball" verriet er jetzt: "Ich fange diese Woche wieder an mit Sport. Denn am 28. April habe ich mein erstes Kreisligaspiel. Ja, ich spiele wieder Kreisliga!"

Auflaufen wird Kruse dann für BSV Al-Dersimspor im Berliner Stadtteil Kreuzberg. "Ich will ein bisschen Spaß haben. Und Sport machen nebenbei ist ja auch gut für den Körper“, sagte Kruse und ergänzte: "Ich habe jetzt 99,4 Kilo. Ich habe mich gerade auf die Waage gestellt. Aber es sind unter 100 Kilo."

Kruse hatte kurz vor Weihnachten sein Karriereende bekannt gegeben. Seitdem kümmert sich der 36-Jährige um Projekte, die ihm Spaß machen. So ist er seit Januar als Manager in der Baller League im Einsatz. Mit Kumpel Martin Harnik ist er zudem regelmäßig in seinem Podcast zu hören.

Ex-Profi Harnik ist ebenfalls noch im Amateurbereich aktiv. Der 36-jährige geht für TuS Dassendorf in der Oberliga Hamburg auf Torejagd. Harnik wurde zuletzt als einer von insgesamt 13 Amateurfußballern mit einer Torjägerkanone geehrt.