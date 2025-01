Nach Wrexham: Hollywoodstar Ryan Reynolds steigt bei nächstem Klub ein

Reynolds hatte 2021 zusammen mit McElhenney für umgerechnet knapp 2,8 Millionen Euro den walisischen Traditionsklub Wrexham erworben. Die Dokumentation "Welcome to Wrexham" verhalf dem Verein in der Folge zu internationalem Ruhm.

La Equidad hofft auf Märchen

Und auch aus sportlicher Sicht lief es bei Wrexham nach der Übernahme durch Reynolds und McElhenney. 2023 schaffte der Verein zunächst den Aufstieg in die vierte englische Liga, in der Folgesaison gelang der Durchmarsch in Liga drei. Auch dort überzeugt der Klub derzeit, nach 26 gespielten Begegnungen liegen die Waliser wieder auf einem Aufstiegsplatz.

Auf ein ähnliches "Märchen" hoffen nun die Fans von La Equidad. "Unsere neuen Eigentümer haben sich verpflichtet, in Schlüsselbereiche zu investieren", schrieb der Verein aus Bogota in einer Erklärung. In der vergangenen Saison hatte der Verein nur den 13. Platz in der kolumbianischen Primera A belegt.