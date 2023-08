Längst vorbei ist die große Romanze in der Stadt der Liebe mittlerweile. Die Ehe zwischen Spieler und Klub wirkte nicht erst in den vergangenen Monaten immer mehr wie eine Zweckgemeinschaft.

Neymar wird Paris Saint-Germain in Kürze wohl Richtung Saudi-Arabien verlassen. Der bevorstehende Wechsel ist das enttäuschende Ende des einstigen Weltfußballer-Versprechens, das in Paris gescheitert ist. Ein Kommentar.

Neymar wirft seine letzten Jahre auf Topniveau weg

Mit gerade einmal 31 Jahren hat der Superstar eigentlich noch einige Jahre auf höchstem sportlichem Leistungsniveau vor sich.

Dass Neymar seine letzten fußballerischen Blütejahre aber offenbar lieber in einem Wüstenstaat verbringen will, anstatt weiter in Europa auf Titeljagd zu gehen und seine internationale Karriere zu krönen, sagt eigentlich bereits alles aus. Denn auch wenn die saudische Liga in diesen Sommer mit zahlreichen (Alt-)Stars verstärkt wurde, entbehrt sich weiterhin jeglicher Vergleich mit dem europäischen Spitzenfußball.

Der bevorstehende Abgang des Edeltechnikers muss aber auch anders bewertet werden als die Transfers des Triumvirats um Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Karim Benzema, die sich mittlerweile ebenfalls von der europäischen Bühne verabschiedet haben.

Die drei genannten Starspieler sind einerseits allesamt 35 Jahre oder älter. Andererseits haben sie im Unterschied zu Neymar im vergangenen Jahrzehnt sowohl mit ihren Klubs und Nationalteams als auch individuell so ziemlich alles an Titeln und Auszeichnungen abgeräumt, was es zu gewinnen gab.

In Neymars Fall fällt der Blick auf den Trophäenschrank abseits nationaler Erfolge dann doch ernüchternd aus. Nach zehn Jahren in Europa steht ein uneingelöstes Weltfußballer-Versprechen und nur ein großer internationaler Titel mit dem Gewinn der Champions League in der Saison 2014/15 mit dem FC Barcelona zu Buche.

Und auch beim Triumph mit den Katalanen muss man anmerken, dass der Flügelspieler in einer überragenden Mannschaft um Messi, Luis Suarez und Andres Iniesta bei Weitem nicht die erste Geige spielte.