Vor einigen Wochen hatte die "Marca" berichtet, Trent Alexander-Arnold hätte den FC Liverpool bereits über seinen Wechselwunsch in Richtung Real Madrid informiert. Doch einen Transfer im Winter wird es nicht geben. Laut "Times" blitzten die Königlichen mit ihrem Anliegen in Liverpool eiskalt ab.

Jonathan David ist Toptorjäger der Ligue 1 und hat entscheidenden Anteil daran, dass der OSC Lille auf Platz vier der Tabelle überwintert. Zuletzt wurde der Stürmer mit dem FC Barcelona und dem FC Bayern in Verbindung gebracht, doch auch ein Verbleib in Lille ist denkbar.

Für Tah, der auch in dieser Saison einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga ist, bleiben andere hochkarätige Optionen. Dazu zählen der FC Barcelona, Real Madrid und diverse Premier-League-Klubs. Nur ein Verbleib in Leverkusen ist ausgeschlossen.

So schnelllebig ist der Fußball. In der vergangenen Saison sollen sich Jonathan Tah und der FC Bayern bereits über einen Wechsel einig gewesen sein. Dennoch scheiterte der Transfer. Mittlerweile hat der Rekordmeister nach Informationen der "Sport Bild" das Interesse verloren, weil Minjae Kim und Dayot Upamecano gnadenlos abliefern.

Lionel Messi (Inter Miami - Marktwert 20 Mio)

Wegen des anderen Saison-Modus in der MLS läuft Lionel Messis Vertrag bei Inter Miami erst zum 31.12.2025 aus. Der Argentinier wird dann 38 Jahre alt sein. Wie es anschließend weitergeht, scheint derzeit noch unklar.

Bislang Messi, der zu den besten Fußballern der Geschichte zählt, die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Zwar stellte Inter Miami in der abgelaufenen Saison einen Punkterekord in der Regular Season auf, doch in den Playoffs war schon in Runde eins Schluss - gegen den Neuntplatzierten der Liga, Atlanta United.

Dementsprechend groß war die Enttäuschung. Der frühere US-Nationalspieler Herculez Gomez bezeichnete Messi - trotz 20 Treffern und zehn Assist in 19 Spielen - als einen der "größten Reinfälle" in der MLS. Die Meinung hat er vermutlich dennoch exklusiv.