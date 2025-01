Verlängern oder noch im Winter verkaufen? Diese Frage stellt sich vielen Vereinen bei auslaufenden Verträgen ihrer Stars. Denn im Sommer sind einige Hochkaräter ablösefrei zu haben. Von Carolin Blüchel Seit dem 1. Januar 2025 ist das Transferfenster wieder geöffnet. Es bietet vielen Vereinen die letzte Möglichkeit, auf der Zielgeraden noch eine Ablöse zu generieren. Denn zahlreiche hochdotierte Verträge laufen nach Saisonende aus. Wer allerdings glaubt, die Creme de la Creme gibt es im Sommer zum Nulltarif, sieht sich getäuscht. Ein sattes Handgeld dürfte in jedem Fall vonnöten sein, um die Stars zur Unterschrift zu bewegen. ran gibt einen Überblick, wessen Arbeitspapier zum 30. Juni 2025 ausläuft, beginnend mit dem höchsten Marktwert gemäß "transfermarkt.de".

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

1. Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool - Marktwert 75 Mio) Vor einigen Wochen hatte die "Marca" berichtet, Trent Alexander-Arnold hätte den FC Liverpool bereits über seinen Wechselwunsch in Richtung Real Madrid informiert. Doch einen Transfer im Winter wird es nicht geben. Laut "Times" blitzten die "Königlichen" mit ihrem Anliegen in Liverpool eiskalt ab, auch das spanische Portal "Relevo" vermeldete dies jüngst. Stattdessen hoffen die "Reds", ihr Eigengewächs doch noch von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen und sollen ihm auch einen Fünfjahresvertrag vorgelegt haben. Kein Wunder: TAA ist mit einem Marktwert von 75 Millionen Euro der wertvollste Spieler, dessen Arbeitspapier im Sommer ausläuft. Allerdings tendiere er zu einem Abgang nach der Saison.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

© News Images

2. Mohamed Salah (FC Liverpool - Marktwert 55 Mio) "Ich bin wahrscheinlich eher weg, als dass ich bleibe", verkündete Mohamed Salah Ende November und machte seiner Enttäuschung hinsichtlich der stockenden Vertragsverhandlungen mit dem FC Liverpool Luft. Doch verlässt der Stürmer die "Reds" im Sommer wirklich? Zuletzt gab es vermehrt Gerüchte, wonach der Ägypter seinen Vertrag bis 2026 für ein Jahresgehalt von 22 Millionen Euro brutto verlängern könnte. FC Liverpool: Mo Salah erntet Shitstorm für Weihnachts-Posting Salah selbst dämpfte die Hoffnungen. "Davon sind wir weit entfernt", sagte er bei "Sky Sports". "Ich möchte nicht in die Medien und die Leute zum Reden bringen, aber es hat sich nichts getan." Im Moment wolle er sich sowieso darauf konzentrieren, die englische Meisterschaft nach Liverpool zu holen.

© News Images

Anzeige

Anzeige

3. Joshua Kimmich (FC Bayern - Marktwert 50 Mio) Der FC Bayern würde Joshua Kimmich gerne langfristig binden und ihn zum Kapitän und Herzstück der Mannschaft machen. Doch der 29-Jährige hat mehrere Optionen für seinen womöglich letzten großen Vertrag. BVB: Watzke kontert Hoeneß-Ansage zur Meisterschaft Laut "Sport Bild" machte der Rekordmeister sanft Druck, wünschte sich eine Entscheidung bis zum Ende der Winterpause am 11. Januar. Von einem UItimatum könne aber keine Rede sein, wenige Tage nach Ablauf der Frist gab es noch immer keine offiziellen Mitteilungen zur Zukunft des DFB-Stars. Wie es weitergeht, wirkt nach außen hin noch völlig offen. Der FC Liverpool soll laut Medienberichten in den Startlöchern stehen, auch Gespräche soll es demnach schon gegeben haben.

© Nordphoto

Anzeige

Anzeige

3. Alphonso Davies (FC Bayern - Marktwert 50 Mio) Zigmal schon hieß es, Alphonso Davies sei sich mit Real Madrid bezüglich eines Wechsel einig. Dann wieder nicht. Der Transferpoker um den Außenverteidiger hält schon seit Monaten an. Nach einer hervorragenden Hinrunde würden die Bayern Davies aber gerne halten. Trotzdem soll der Poker noch zäh sein, der Kanadier macht seine Verlängerung offenbar auch von der seines Kumpels Jamal Musiala abhängig. Zuvor hieß es noch, dass sich beide Seiten finanziell angenähert hätten. Real Madrid soll laut "Caught Offside" derweil eher den Fokus auf Theo Hernandez gelegt haben. Auf der Pressekonferenz des FCB vor dem Bundesliga-Spiel gegen Wolfsburg (am Samstag ab 15:30 Uhr im Liveticker) bezog Bayern-Sportvorstand Max Eberl Stellung zur Davies-Thematik: "Grundsätzlich ist Geduld keine Qualität von mir. Wir lesen, was geschrieben wird. Wir versuchen einen Vertrag zu finalisieren, der für alle gut ist. Es gibt verschiedene Standpunkte und jede Seite versucht sich anzunähern."

© Eibner

Anzeige

5. Jonathan David (OSC Lille - Marktwert 45 Mio) Jonathan David ist Toptorjäger der Ligue 1 und hat entscheidenden Anteil daran, dass der OSC Lille auf Platz vier der Tabelle überwintert. In der Vergangenheit wurde der Stürmer mit dem FC Barcelona und dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Auch mehrere Klubs aus Premier League und Serie A sollen dran sein. Der 24-Jährige selbst bezifferte die Chancen vor einigen Wochen in der lokalen Tagezeitung "La Voix du Nord" mit "50:50". Ausgeschlossen ist nur ein Wechsel im Winter, bestätigte der Klub.

Anzeige

© PsnewZ

Anzeige

5. Leroy Sane (FC Bayern - Marktwert 45 Mio) Leroy Sane würde beim FC Bayern gerne verlängern, soll dafür auch finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. Doch der Rekordmeister zögert bislang noch. Laut "Sport Bild" standen die Zeichen nach einem Bosse-Gipfel kurz vor Weihnachten eher auf Abschied. Demnach sehen ihn die Bayern wegen seiner über Jahre fehlenden Konstanz und dem hohen Gehalt mehr als kritisch. Die letzte Chance des 28-Jährigen sei demnach, bis zum Saisonende auf dem Platz kontinuierlich abzuliefern.

Anzeige

8. Kevin de Bruyne (Manchester City - Marktwert 35 Mio) Die Zeichen stehen auf Abschied, glaubt auch Pep Guardiola. Der Trainer sagte vor einigen Wochen, er würde einem 23-jährigen Kevin de Bruyne jederzeit einen 10-Jahres-Vertrag geben. Doch der Belgier ist eben 33 Jahre alt. Deshalb fügte Pep an: "Natürlich ist es nicht einfach, ihn zu ersetzen. Aber als Klub müssen wir das Beste daraus machen, wenn es passiert." Bei Guardiola-Jubiläum: Manchester City mit Zittersieg bei Aufsteiger Leicester De Bruyne selbst bestätigte zuletzt, dass es im Hinblick auf neue Verhandlungen keine Fortschritte gebe. Interessenten für den Mittelfeld-Regisseur gibt es genug. Die Saudi Pro League hat längst ein Auge auf ihn geworfen, auch MLS-Klub San Diego FC stünde bereit.

9. Jonathan Tah (Bayer Leverkusen - Marktwert 30 Mio) So schnelllebig ist der Fußball. In der vergangenen Saison sollen sich Jonathan Tah und der FC Bayern bereits über einen Wechsel einig gewesen sein. Dennoch scheiterte der Transfer. Mittlerweile hat der Rekordmeister nach Informationen der "Sport Bild" jedoch das Interesse verloren, weil Min-jae Kim und Dayot Upamecano abliefern. Für Tah, der auch in dieser Saison einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga ist, bleiben andere hochkarätige Optionen. Dazu zählen wohl der FC Barcelona, Real Madrid und diverse Premier-League-Klubs, besonders die Katalanen sollen gute Chancen haben. Nur ein Verbleib in Leverkusen ist offenbar ausgeschlossen.

Anzeige

10. Virgil van Dijk (FC Liverpool - Marktwert 28 Mio) Virgil van Dijk ist eine der Säulen des Liverpooler Erfolgs der vergangenen Jahre. Die Fans wünschen sich, dass der Kapitän den Reds auch weiter die Treue hält. Van Dijk flirtete bislang nicht mit anderen potenziellen Arbeitgebern, zumindest nicht öffentlich. Eine Verlängerung ist demnach noch nicht komplett vom Tisch, auch wenn es zuletzt hieß, dass er den LFC verlassen wird. Top-Klub Al-Hilal aus Saudi-Arabien soll dran sein.

© 2024 Getty Images

11. Frank Anguissa (SSC Neapel - Marktwert 27 Mio) Frank Anguissa ist seit zwei Jahren im Mittelfeld des Tabellenzweiten der Serie A nicht wegzudenken. Demnach ist es auch das wahrscheinlichste Szenario, dass der 29-jährige Kameruner seinen Vertrag beim SSC Neapel verlängert.

© sportphoto24

11. Olivier Boscagli (PSV Eindhoven - Marktwert 27 Mio) Olivier Boscagli hat seinen Abschied aus Eindhoven bereits angekündigt. Stellt sich nur noch die Frage: Geht er für lau im Sommer oder für zehn Millionen in der aktuellen Transferperiode? Das wäre die Summe, die PSV laut "Sport Bild" für den Innenverteidiger aufruft. Mitte November tauchten Meldungen auf, wonach der BVB interessiert sein soll. Auch Brighton und Fenerbahce haben Boscagli angeblich auf dem Zettel.

© ANP

Weitere Topstars, die im Sommer ablösefrei sind.

Lionel Messi (Inter Miami - Marktwert 20 Mio) Wegen des anderen Saison-Modus in der MLS läuft Lionel Messis Vertrag bei Inter Miami erst zum 31.12.2025 aus. Der Argentinier wird dann 38 Jahre alt sein. Wie es anschließend weitergeht, scheint derzeit noch unklar. Bislang konnte Messi, der zu den besten Fußballern der Geschichte zählt, die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Zwar stellte Inter Miami in der abgelaufenen Saison einen Punkterekord in der Regular Season auf, doch in den Playoffs war schon in Runde eins Schluss - gegen den Neuntplatzierten der Liga, Atlanta United. Dementsprechend groß war die Enttäuschung. Der frühere US-Nationalspieler Herculez Gomez bezeichnete Messi - trotz 20 Treffern und zehn Assist in 19 Spielen - als einen der "größten Reinfälle" in der MLS. Die Meinung hat er vermutlich dennoch exklusiv.

Ferland Mendy (Real Madrid - Marktwert 18 Mio) Ausgerechnet in seiner vorerst letzten Saison bei Real Madrid liefert Ferland Mendy nicht ab. Aufgrund inkonstanter Leistungen bekam immer häufiger Fran Garcia den Vorzug. Doch auch er konnte nicht vollends überzeugen. Ob Mendy seinen Vertrag in Madrid noch verlängert, wird wohl von zwei entscheidenden Faktoren abhängen: Findet er seine Form rechtzeitig wieder und kann Real einen Hochkaräter wie etwa Alphonso Davies oder Theo Hernandez an Land ziehen?

© 2024 Getty Images

Neymar (Al-Hilal - Marktwert 15 Mio) Das Abenteuer Saudi Arabien ist für Neymar zumindest sportlich gesehen bislang ein Albtraum. 2023 war der Brasilianer von Paris St. Germain zu Al-Hilal in die Saudi Pro League gewechselt und erlitt kurz darauf einen Kreuzbandriss. Nach einem Jahr Pause folgte im Oktober 2024 die nächste Verletzung. Jetzt gab der 32-Jährige in einem Testspiel erneut sein Comeback - und traf. Es war Neymars zweites Tor für Al-Hilal in insgesamt sieben Pflichtspielen. Ob sein Vertrag nach Saisonende verlängert wird, scheint angesichts der Verletzungsanfälligkeit fraglich. Unlängst machten Gerüchte die Runde, dass drei MLS-Klubs am Angreifer dran sein sollen.

© 2024 Getty Images

Marco Verratti (Al-Arabi - Marktwert 13 Mio) Im Sommer 2023 wechselte Marco Verratti von Paris St. Germain nach Katar. Seither stürzte der Marktwert des 32-Jährigen von 40 auf 13 Millionen Euro ab. Da hilft es auch nichts, dass Neymar ihn jüngst als zweitbesten Mittelfeldspieler bezeichnete, mit dem er je zusammenspielen durfte. Nur Andres Iniesta sei besser, so der Brasilianer. Ob Verratti weiter in Katar bleibt, ist derzeit unklar.

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr - Marktwert 12 Mio) In Portugal wurde Cristiano Ronaldo unlängst mit einer eigenen Münze geehrt. Was seine sportliche Zukunft betrifft, steht bislang nur fest: Ein Karriereende kommt für den 39-Jährigen nicht in Frage. Gab es zunächst Berichte, dass "CR7" den Klub verlassen könnte, soll laut "Marca" nun ein neuer Einjahresvertrag ausgehandelt worden sein. Demnach lässt sich Al-Nassr die Verlängerung schlappe 185 Millionen Euro kosten.

Paulo Dybala (AS Rom - Marktwert 8 Mio) Obwohl Paulo Dybala beim AS Rom nicht gesetzt ist, hat sich Trainer Claudio Ranieri im Dezember öffentlich für einen Verbleib des Offensivspielers ausgesprochen. Der Trainer reagierte damit auch auf das Interesse aus der Türkei. Galatasaray Istanbul soll den 31-Jährigen mit einem Netto-Jahresgehalt von zehn Millionen Euro locken. Laut neuesten Meldungen verhandelt sein Berater aktuell aber mit der Roma über einen Zweijahresvertrag.

© SOPA Images

Ilkay Gündogan (Manchester City - Marktwert 10 Mio) Seit seiner Rückkehr im vergangenen Spätsommer läuft es für Ilkay Gündogan und Manchester City überhaupt nicht rund. Der 34-Jährige bedankte sich zum Jahresende mit einer emotionalen Botschaft bei den Fans, die die kriselnde Mannschaft unaufhörlich unterstützten. "Ich weiß, dass es in letzter Zeit eine sehr schwierige und herausfordernde Zeit war. Etwas, das wir bei ManCity gemeinsam noch nie erlebt haben. Deshalb weiß ich eure Unterstützung umso mehr zu schätzen", so der frühere DFB-Kapitän. Für 2025 verspricht der Mittelfeld-Routinier eine Steigerung. Ob er selbst dem Verein über das Saisonende hinaus erhalten bleibt, ist noch unklar. Sein Vertrag soll eine Option auf ein weiteres Jahre beinhalten. Die genauen Modalitäten sind jedoch nicht bekannt. Auch Inter Mailand hat laut dem spanischen Portal "Fichajes" Interesse an einer Verpflichtung des Deutschen.

Manuel Neuer (FC Bayern - Marktwert 4 Mio) Laut "Sky" soll die Vertragsverlängerung um ein Jahr im Frühjahr 2025 unter Dach und Fach gebracht werden. Eine Einigung zwischen Manuel Neuer und dem FC Bayern soll es längst geben. Das neue Arbeitspapier soll dabei stark leistungsbezogen sein. Doch warum hat Neuer noch nicht unterschrieben? Die Antwort ist einfach: Es gibt keinen Grund zur Eile, wie der Keeper selbst bestätigte. Zunächst haben offenbar die angestrebten Vertragsverlängerungen von Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Alphonso Davies Priorität.

Mats Hummels (AS Rom - Marktwert 3,5 Mio) BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hält es trotz anhaltender Defensiv-Probleme auch rückwirkend für die richtige Entscheidung, Mats Hummels im vergangenen Sommer transferiert zu haben. "Irgendwann ist eine Sache auch mal zu Ende. Und das war der richtige Moment", sagte er der "Sport Bild". Auch für Hummels war es offenbar der richtige Schritt. Nachdem sein Engagement beim AS Rom anfangs schon wie ein großes Missverständnis aussah, ist der 36-Jährige mittlerweile unverzichtbar. Unter Ex-Trainer Daniele de Rossi war Hummels anfangs wegen mangelnder Fitness nicht zum Einsatz gekommen, Nachfolger Ivan Juric setzte noch weniger auf den Abwehr-Routinier. Doch mit Claudio Ranieri kam die große Chance für Hummels: als Abwehrboss und Führungsspieler hat er das volle Vertrauen des Trainers, der sich öffentlich für einen Verbleib des Oldies einsetzt. Eine Vertragsverlängerung ist demnach nicht vom Tisch, ein vorzeitiger Abschied im Winter dagegen schon.