Nach einem Zusammenbruch im Schlafzimmer seines Hauses wurde Paul Gascoigne wohl in ein Krankenhaus eingeliefert.

Sorgen um Paul Gascoigne: Das englische Fußball-Idol ist abermals ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das berichtet das Boulevardblatt "The Sun". Demnach sei der frühere Star der "Three Lions" am Freitagabend von einem Freund nach einem Zusammenbruch halb bewusstlos im Schlafzimmer seines Hauses im südenglischen Küstenort Poole aufgefunden worden.

Gascoigne (58) sei zunächst auf die Intensivstation gebracht, später aber zur weiteren Behandlung verlegt worden. Sein Zustand sei stabil, er solle aber noch mehrere Tage in der Klinik bleiben. Dies sei aktuell "der beste Ort" für Gascoigne, zitierte die Sun dessen Assistenten und Fahrer Steve Foster, der ihn gefunden und ins Krankenhaus gebracht habe.

Gascoigne gilt als einer der besten Spielmacher seiner Generation. Seine Tränen nach dem Halbfinal-Aus bei der WM 1990 gegen den späteren Weltmeister Deutschland rührten eine ganze Nation. Er kämpft seit Jahren mit großen gesundheitlichen Problemen in Folge seiner Alkoholsucht.