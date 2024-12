David Coote war einst ein hochangesehener Schiedsrichter, bis diverse, belastende Videos in den sozialen Medien auftauchten. Jetzt hat der Referee seinen Job verloren.

Für den langjährigen, englischen Premier League-Schiedsrichter David Coote, der seit Mitte November von der englischen Schiedsrichterorganisation PGMOL suspendiert ist, hat das auf Social Media aufgetauchte, pikante Videomaterial nun erhebliche Konsequenzen - der einstige Top-Referee verliert seinen Job.

"Nach Abschluss einer gründlichen Untersuchung des Verhaltens von David Coote wurde sein Arbeitsverhältnis mit PGMOL heute mit sofortiger Wirkung aufgelöst", teilte die Organisation in einer Erklärung mit. „Das Verhalten von David Coote wurde als schwerwiegender Verstoß gegen die Bestimmungen seines Arbeitsvertrags gewertet und seine Position als unhaltbar angesehen."

In einem ersten Clip hatte Coote Ex-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp in äußerst anstößiger Wortwahl beleidigt und diskreditiert. Die Phrase "arrogant" gehörte zu den harmloseren Aussagen über den Coach.

Einige Tage später machte "The Sun" öffentlich, dass ihnen ein weiteres Video vorliege, das den Schiedsrichter schwer belastet. Darin ist der Referee zu sehen, wie er mit einem amerikanischen Geldschein undefiniertes, weißes Pulver in die Nase zieht. Die Vermutung, dass es sich um Kokain handelt, liegt aber natürlich nahe. Besonders brisant ist dabei das Datum, an dem das Videomaterial entstanden sein soll.

Angeblich soll das Erstellungsdatum der 6. Juli 2024 sein. Mitten während des EM-Turniers 2024 in Deutschland und einen Tag nach dem Ausscheiden des DFB-Teams gegen Spanien. Und damit natürlich auch das Viertelfinale, das durch eine Skandalentscheidung von Anthony Taylor, die Handspielsituation um Marc Cucurella betreffend, maßgeblich beeinflusst wurde.