Weil keiner der eigenen Spieler den Ballon d'Or gewann, blieb die gesamte Delegation von Real Madrid der Preisverleihung fern. Das ist nicht nur kindisch, sondern respektlos.

Von Kai Esser

Man muss nicht drumherum reden.

Real Madrid ist der größte und erfolgreichste Verein der Welt. Es gibt wenig bis keine Argumente dagegen. Ob man sie mag oder nicht,

"Größe" kann man jedoch nicht nur an Titeln, Erfolgen oder Mitgliederzahlen messen. Größe zeigt sich vor allem in der Niederlage. Und was die Madrilenen veranstalteten, nachdem sie erfuhren, dass keiner ihrer Spieler den Ballon d'Or gewinnen würde, war nicht nur peinlich. Es war auch an Respektlosigkeit nicht zu überbieten.

Anstatt der Zeremonie beizuwohnen, ließ Real-Boss Florentino Perez den Flug nach Paris streichen und gab sogar ein Statement heraus, in dem sich der Verein selbst über Respektlosigkeit beschwerte. Welch Ironie.

Genau so ironisch, wie der Fakt, dass fehlender Respekt mutmaßlich genau das ist, was Vinicius Junior, den ursprünglichen Favoriten auf den Titel, den Titel am Ende kostete. Fraglos, der Brasilianer ist ein unglaublicher Fußballer. Sein Tempo, seine Abschlussstärke, seine enge Ballführung kann kaum ein Spieler auf der Welt in diesem Gesamtpaket liefern.