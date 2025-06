33 Vereine unterstützen mittlerweile die "Aufstiegsreform 2025", wonach die Meister aus den Regionalligen direkt aufsteigen. Der Druck auf die Verantwortlichen wächst.

Mit 76 Punkten feierte Lok Leipzig in der abgelaufenen Spielzeit den Titel in der Regionalliga Nordost und wird damit kommende Saison ... in der Regionalliga Nordost spielen.

Leipzig scheiterte in der Aufstiegsrelegation am TSV Havelse und verpasst damit den Sprung in die 3. Liga.

Schon seit Jahren kochen Diskussionen über das komplexe Aufstieg-System hoch, eine Initiative bündelt die Unterstützer nun unter dem Namen "Aufstiegsreform 2025".