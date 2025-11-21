Soziales Engagement
Toni Kroos erhält das Bundesverdienstkreuz
- Aktualisiert: 21.11.2025
- 11:49 Uhr
- SID
Toni Kroos wird noch in diesem Monat von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet werden.
Weltmeister Toni Kroos wird mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Wie aus dem Kalender des Bundespräsidenten hervorgeht, will Frank-Walter Steinmeier dem ehemaligen Spieler vom FC Bayern München und Real Madrid die Auszeichnung im Rahmen seines Staatsbesuchs in Spanien am nächsten Donnerstag (27. November) persönlich überreichen.
Kroos war 2014 mit der Nationalmannschaft in Rio Weltmeister geworden, dazu gewann der mittlerweile 35-Jährige insgesamt sechs Mal die Champions League. Im Sommer 2024 beendete er nach der Heim-Europameisterschaft seine Karriere.
Auszeichnung für soziales Engagement mit der Toni-Kroos-Stiftung
Ausgezeichnet wird Kroos für sein soziales Engagement. Der gebürtige Greifswalder hatte vor zehn Jahren eine nach ihm benannte Stiftung gegründet, die schwer kranken Kindern und deren Familien hilft.
Steinmeier wird sich bei seinem Staatsbesuch von Mittwoch bis Freitag neben sämtlichen politischen Terminen laut des Besuchsprogramms am Donnerstag auch das Bernabeu-Stadion anschauen. Dort will er sich mit Vertretern sowie Spielern von Real Madrid austauschen.