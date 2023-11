Toni Polster und die fehlenden Tore: Deshalb verklagt er den österreichischen Verband

Anzeige

Toni Polster ist der Rekord-Torschütze Österreichs. Drei Treffer fehlen ihm aber seiner Meinung nach. Deshalb verklagt er den österreichischen Verband.

Toni Polster war ein verlässlicher Knipser. Deshalb ist der heute 59-Jährige auch Rekord-Torschütze Österreichs. 44 Tore gelangen ihm in 95 Länderspielen. Doch das reicht Polster nicht. Weshalb er den österreichischen Verband verklagt.

Ernsthaft?

Ja, ein befreundeter Anwalt hat sich der Sache angenommen, die auf den ersten Blick vielleicht seltsam anmutet, bei genauerem Hinsehen aber nachvollziehbar ist.

"Es waren drei Spiele dabei mit drei Toren, bei denen der ÖFB gesagt hat, dass es inoffizielle Länderspiele waren. Diese drei Tore hätte ich gerne, weil es für mich normale Länderspiele waren. Ich habe das immer als ungerecht empfunden, und ein befreundeter Anwalt hält das auch für einen schlechten Witz", sagte Polster in der ran Bundesliga Webshow.

Konkret geht es um Spiele in Liechtenstein 1984, in Tunesien 1987 und in Marokko 1988.