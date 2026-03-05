Transfer-Experte Fabrizio Romano bekommt Shitstorm nach Werbevideo für Saudi-Arabien

Fabrizio Romano hat sich in den vergangenen Jahren unter Fußball-Fans als verlässlicher Transfer-Experte etabliert. Jetzt erntet er allerdings viel Kritik ein, nachdem er seine Reichweite für ein Werbevideo für Saudi-Arabien nutzt.

"Here we go!"

Wenn Fußball-Fans diese drei Worte unter einem Post von Transfer-Experte Fabrizio Romano lesen, dann wissen sie, dass der Wechsel eines Spielers beschlossen ist und in den kommenden Stunden offiziell werden wird.

Mit dieser Catch-Phrase, aber auch mit seiner guten Quote bei Transfer-News, hat sich Romano in der Fußball-Szene einen Namen als renommierter Transfer-Experte gemacht.

Allein bei "X" hat er sich dadurch 27 Millionen Follower aufgebaut. Diese große Reichweite hat der Journalist jetzt genutzt, um ein Video für "KS Relief" zu posten - eine staatliche humanitäre Hilfsorganisation Saudi-Arabiens.

Der Beitrag ist als Werbung gekennzeichnet - was für viele Kritiker ein No-Go für einen seriösen Journalisten ist.