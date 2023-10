TuS Makkabi Berlin stellt Spielbetrieb wegen Israel-Krieg vorerst ein

Anzeige

Die Fußballer von TuS Makkabi Berlin haben den Spiel- und Trainingsbetrieb eingestellt.

Der Verein, der in dieser Saison als erster jüdischer Verein Deutschlands am DFB-Pokal teilnahm, trat aufgrund der Lage in Israel nicht zum Oberliga-Spiel gegen die TSG Neustrelitz an. Einer Spielverlegung stimmte Neustrelitz "solidarisch und unbürokratisch" zu.

"Makkabi kam am Samstag mit der Bitte auf uns zu, ihre Spiele in allen Altersklassen abzusagen. Dem haben wir natürlich sofort entsprochen", erklärte Janosch Franke, Pressesprecher des Berliner Fußball-Verbands.

Derzeit befänden sich Makkabi, der Berliner Verband und die gegnerischen Mannschaften im Austausch, um mögliche Ausweichtermine zu finden, so Franke weiter.

Zudem muss sich der Verein wohl keine Gedanken über einen Zwangsabstieg machen. Die eigentliche Regelung des BFV sieht vor, dass ein Verein absteigt, wenn er dreimal nicht zu einem Ligaspiel antritt. "Wir tragen als Verband der besonderen Lage in Nahost Rechnung", erklärt Franke die Entscheidung.