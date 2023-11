Anzeige

Der deutschen U17 gelingt bei der WM der Einzug ins Viertelfinale. In den sozialen Netzwerken werden einige Spieler in der Folge massiv rassistisch beleidigt.

Eigentlich hatte die deutsche U17 bei der Weltmeisterschaft in Indonesien allen Grund zur Freude, gelang im Achtelfinale doch ein 3:2-Sieg gegen die USA. Zur Feier des Tages posteten die DFB-Junioren im Anschluss ein Siegerfoto.

Darauf zu sehen: Die BVB-Profis Charles Herrmann, Almugera Kabar und Paris Brunner – dazu der Kölner Fayssal Harchaoui. Garniert wurde das Foto mit den Worten: "WM-Viertelfinale, wir kommen! Am Freitag geht es für unsere U17 um 9.30 Uhr dann gegen Spanien um den Einzug ins Halbfinale."

Unter dem Post fanden sich im Anschluss unzählige rassistische Aussagen. Die User machten aus ihrer Ablehnung dabei keinen Hehl und formulierten die Kommentare sogar unter ihrem Klarnamen.

In Anbetracht der Vielzahl an rassistischen Kommentaren kam der DFB in der Folge kaum noch hinterher, selbige zu löschen. Inzwischen wurde die Kommentarfunktion deaktiviert.