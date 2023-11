DFB-Team: Schlechtestes Jahr der Nationalmannschafts-Geschichte

1964 kam die DFB-Auswahl bei damals gerade mal fünf Länderspielen auf den gleichen schlechten Schnitt (ein Sieg sowie zwei Unentschieden und zwei Niederlagen). Nur 1956 - also vor 67 Jahren - war man in der Nachkriegsgeschichte mit 0,88 Punkten noch schlechter (2/1/5).

Einen so verheerenden Schnitt von nur einem Punkt pro Spiel (drei Siege, zwei Unentschieden, sechs Niederlagen) muss man in den Annalen des Verbandes ebenfalls lange suchen und wird erst vor 59 Jahren fündig.

Da unter Löw aber zwei Spiele mehr bestritten wurden (13), ist die aktuelle Mannschaft also noch schlechter. Mehr Pleiten gab es übrigens nie seit 1908, vor 2018 waren fünf Niederlagen die mieseste Bilanz (1985 und 1956).

Das Länderspieljahr 2023 wird als eines der schlechtesten, wenn nicht das schlechteste in die DFB-Geschichte eingehen. ran hat die Zahlen des Grauens zusammengestellt.

Aufschlussreich sind auch weitere Zahlen. Die Rote Karte gegen Leroy Sane war der 27. Platzverweis für Deutschland, in einem Freundschaftsspiel flog zuletzt im August 2012 Torwart Ron-Robert Zieler wegen einer Notbremse beim 1:3 gegen Argentinien runter.

Desaströs sind zudem die 22 Gegentore im Länderspieljahr 2023 - mehr kassierte eine deutsche Nationalelf in 115 Jahren nur fünfmal: 1954 (26), 1939 (25) sowie 1912, 1958 und 2005 (je 24).

DFB-Team: Zweite Niederlage in Folge gegen Österreich

Das 0:2 in Wien war erst die vierte Niederlage gegen Österreich seit dem Zweiten Weltkrieg - allerdings die zweite in Folge nach dem 1:2 im Jahr 2018. Davor 1986 (1:4) sowie 1978 bei der WM in Cordoba (2:3).

Das Durchschnittsalter der DFB-Elf am Dienstag war mit 29,8 Jahren der älteste seit dem 1:1 gegen Rumänien bei der Europameisterschaft 2000 (30,2 Jahre) - damals schied die Mannschaft nach der EM-Vorrunde aus.