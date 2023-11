Anzeige

Der französischen U17-Nationalmannschaft droht bei der WM in Indonesien wegen des Einsatz eines nicht spielberechtigten Akteurs möglicherweise der Ausschluss.

Nachdem sich die französische U17-Nationalmannschaft bei der WM in Indonesien durch einen 5:3-Erfolg im Elfmeterschießen gegen den Senegal für das Viertelfinale qualifizierte, droht der "Equipe Tricolore" nun im schlimmsten Fall sogar der Ausschluss aus dem Turnier.

Senegal hat Beschwerde beim Weltfußballverband FIFA eingereicht und begründet diesen mit den bisherigen WM-Einsätzen des Franzosen Yanis Issoufou.

Nach Sicht der Afrikaner sei Issoufou von Ligue-1-Klub HSC Montpellier nämlich bei der U17-WM gar nicht einsatzberechtigt. Hintergrund: Das Talent war im Rahmen der afrikanischen Qualifikation für die U17-WM noch für den Niger im Einsatz.

Bei der U17-WM in Indonesien kam Issofou in allen drei Vorrundenspielen Frankreichs zum Einsatz, steuerte zwei Assists bei. Eine Vorlage gab der 17-Jährige in der Partie gegen Burkina Faso, das sich laut "Sport News Africa" ebenfalls mit einer möglichen Beschwerde beschäftigen soll.