Anzeige
Wiesn-Eklat

Leroy Sane auf Oktoberfest 2025: Ex-Star des FC Bayern München in Rangelei mit Fans verwickelt

  • Aktualisiert: 06.10.2025
  • 21:29 Uhr
  • Andreas Reiners

Wirbel um Leroy Sane: Der Ex-Star des FC Bayern München wurde auf dem Oktoberfest in eine Rangelei verwickelt.

Oktoberfest-Besuch mit bitterem Beigeschmack: Leroy Sane ist auf der Wiesn in eine Rangelei verwickelt worden. Das bestätigte der Ex-Bayern-Star am Montag.

Passiert ist das Ganze am Sonntagabend im Weinzelt. Kurz nach 23 Uhr sind Sane und ein anderer Besucher laut Augenzeugen aneinandergeraten – offenbar nach Provokationen.

Wie es bei der "Sport Bild" heißt, soll Sane die Geduld verloren haben und auf den Tisch mit Bayern-Fans, von denen die Provokationen wohl ausgingen, zugegangen sein. Mit einem der Gäste kam es dann zum Handgemenge.

"Ich wurde im Festzelt über einen längeren Zeitraum provoziert und persönlich beleidigt – auch mein Verein Galatasaray wurde beleidigt", sagte Sane der "Bild". "In der aufgeheizten Atmosphäre wurde ich dann auch geschubst und dann kam es zu einer kurzen Rangelei. Ich hätte in dem Moment aber natürlich gelassener reagieren und auf Durchzug schalten müssen – das nehme ich für mich mit.“

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Anzeige

Auch Christine da Silva, Sprecherin der Kuffler-Gruppe, die das Weinzelt betreibt, äußerte sich bei der "Bild" zu dem Vorfall: "Es gab am Sonntagabend einen kleinen Sicherheitsvorfall auf der Galerie, den die Sicherheitskräfte aber wegmoderierten und damit friedlich lösen konnten. Es brauchte keine Polizei."

Auch interessant: Sane: Ex-Bayern-Boss Oliver Kahn kritisiert den Galatasaray-Neuzugang scharf

Mehr News und Videos
Leroy Sane during group phase match between Galatasaray and Liverpool in Istanbul, Turkiye, 30 September 2025. ( Copyright: BerkxOzkanx-xDepoxPhotos 18846377
News

Ex-Bayern-Boss stellt bei Sane die Charakterfrage

  • 04.10.2025
  • 15:58 Uhr
2235389280
News

Tedesco nach erster Pleite schon vor dem Aus?

  • 26.09.2025
  • 16:34 Uhr
imago images 1058013543
News

Ex-BVB-Coach Nuri Şahin wechselt in die Süper Lig

  • 13.09.2025
  • 12:27 Uhr
Zidane
News

Star-Trainer Zinedine Zidane verhandelt wohl mit Türkei-Klub

  • 06.09.2025
  • 19:02 Uhr
Gündogan
News

Galatasaray macht Gehalt von Gündogan öffentlich

  • 03.09.2025
  • 10:38 Uhr
Mourinho
News

Fix! Fenerbahce feuert Mourinho nach Champions-League-Aus

  • 29.08.2025
  • 09:59 Uhr
imago images 1064777278
News

Sane enttäuscht: Türkische Presse äußert scharfe Kritik

  • 09.08.2025
  • 17:36 Uhr
Sané im Juni bei seiner Ankunft in Istanbul
News

Sane legt bei Galatasaray los - Debüt am Samstag?

  • 25.07.2025
  • 13:20 Uhr
hakan calhanoglu seen during the match during Final - Paris Saint-Germain FC vs Inter - Internazionale, UEFA Champions League football match in Munich, Germany, May 31 2025 PUBLICATIONxNOTxINxITA C...
News

Hakan Calhanoglu wohl kurz vor Wechsel

  • 14.07.2025
  • 19:56 Uhr
Edin Dzeko
News

Angst vor Unruhen: Fener-Star verabschieden sich in der Kantine

  • 01.06.2025
  • 20:53 Uhr