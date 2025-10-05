FC Barcelona: Hansi Flick in der Kritik - Ex-Star Thierry Henry schießt gegen Coach

Nach der späten 1:2-Pleite in der Champions League bei Paris St.-Germain kassierte Hansi Flick heftige Kritik von einem Ex-Barcelona-Star.

Der FC Barcelona musste unter der Woche in der Ligaphase der Champions League eine späte 1:2-Niederlage gegen Titelverteidiger Paris St.-Germain hinnehmen.

Daraufhin stand unter anderem auch der deutsche Barca-Coach Hansi Flick in der Kritik.

Einmal mehr zeigte sich nämlich die Abwehr der Katalanen als Achillesferse und dafür gibt Ex-Barca-Star Thierry Henry Flick die Schuld.

Besonders kritisch sieht der frühere französische Weltklassestürmer die taktische Ausrichtung seines Ex-Klubs unter Flick.

Auch in der La Liga ging das risikoreiche Offensivspiel des Ex-Bundestrainers nach hinten los. Beim FC Sevilla setzte es eine 1:4-Klatsche für die Katalanen.