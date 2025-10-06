FC Bayern München: Interesse an Nico Schlotterbeck? DFB-Legende sieht BVB-Star in München

Nico Schlotterbeck fehlte dem BVB seit Ende April wegen eines Meniskusrisses. Jetzt ist der Innenverteidiger zurück – und zeigt sofort, wie wichtig er für die Dortmunder ist. Seine starken Leistungen bleiben nicht unbemerkt: Für Lothar Matthäus wäre der 25-Jährige ein Kandidat für den FC Bayern. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Nico Schlotterbeck perspektivisch als möglichen Kandidaten für Bayern München. Sollte Innenverteidiger Dayot Upamecano den deutschen Fußball-Rekordmeister im Sommer "tatsächlich verlassen, hat man ein Qualitäts- und Quantitätsproblem auf dieser Position. Dann sollte sich der FC Bayern um Nico Schlotterbeck bemühen", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne. Hamburger SV: Plötzlich erfolgreich dank Premier-League-Power

FC Bayern verhandelt mit Dayot Upamecano Upamecano verhandelt mit den Bayern seit geraumer Zeit über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages. Schlotterbeck zögert seinerseits, sein bis 2027 datiertes Arbeitspapier beim BVB auszudehnen. Der 25-Jährige habe "auf jeden Fall die Qualität für den FC Bayern, und ein deutscher Nationalspieler ist für die Münchner immer interessant", meinte Matthäus.

