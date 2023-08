USL-Klub sorgt mit Teenie-Verpflichtung für neuen USA-Rekord

Auch Cheftrainer Mark Briggs lobte den 13-Jährigen und bescheinigte ihm eine "enorme Konzentration, Engagement und Hingabe sowie die Bereitschaft gezeigt, den anspruchsvollen Weg, der vor ihm liegt, in Angriff zu nehmen".

"Wir fühlen uns geehrt, dass die Familie Kimbrough und Da'vian sich für Republic FC entschieden haben, um seinen professionellen Weg zu unterstützen, und wir freuen uns darauf, die nächsten Schritte gemeinsam zu gehen", so Dunivant weiter.

Wie der Verein bekannt gab, unterschrieb der erst 13-Jährige Da'vian Kimbrough einen Profivertrag und ist somit der jüngste Spieler in der Geschichte aller amerikanischen Mannschaftssportarten.

In den letzten beiden Jahren erzielte Kimbrough für die U13 und U14 des Klubs in der "MLS NEXT-Legaue" in 81 Spielen 61 Tore.

Sacramento Republic wurde 2012 gegründet und sollte eigentlich seit 2022 in der MLS an den Start gehen. Durch die Corona-Pandemie wurde der Eintritt auf das Jahr 2023 verschoben. Mittlerweile wurde auch dieses Datum auf "unbestimmte Zeit" auf Eis gelegt, nachdem sich der Hauptinvestor aufgrund der Corona-Auswirkungen gegen einen MLS-Einstieg entschieden hatte.