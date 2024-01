Anzeige

Vor dem englischen Zweitliga-Duell zwischen Coventry City und Leicester City (3:1) sorgten Fans mit einem Banner für einen geschmacklosen Empfang der Gäste.

Die Anhänger des englischen Zweitligisten Coventry City haben vor dem Duell gegen Tabellenführer Leicester City (3:1) für einen Skandal gesorgt.

An einer Brücke über eine Hauptstraße der Stadt hängten sie ein Banner auf mit der Aufschrift "Welcome to Cov" ("Willkommen in Coventry").

Daneben ist auf dem Banner allerdings ein Bild eines brennenden Hubschraubers zu sehen. Damit erinnern die Initiatoren dieser geschmacklosen Aktion an den 27. Oktober 2018.

Damals flog der thailändische Leicester-Besitzer Vichai Srivaddhanaprabha mit seinem Privat-Hubschrauber direkt aus dem Stadion ab.

Kurze Zeit später kam es zum tödlichen Absturz, bei dem neben dem Milliardär noch vier weitere Personen an Bord ihr Leben verloren, darunter die Pilotin und eine Mitarbeiterin Srivaddhanaprabhas.