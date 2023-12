Anzeige

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft trifft zum Abschluss der Nations League auswärts auf Wales und kann dabei einen weiteren Schritt Richtung Olympia-Qualifikation machen. So verfolgt ihr die DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Für die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft geht es zum Abschluss der Nations League am Dienstagabend auswärts in Wales um den Gruppensieg und damit um den Einzug in die Finalrunde.

Dort werden noch zwei Tickets für die Olympischen Spiele 2024 in Paris vergeben.

Vor der Partie in Swansea führen die DFB-Frauen von Bundestrainer Horst Hrubesch Gruppe 3 der Nations League mit zwölf Punkten vor Dänemark an.

Damit ist auch klar: Mit einem Sieg können Alexandra Popp und Co. aus eigener Kraft in Wales den Gruppensieg perfekt machen.

Dies würde bedeuten, dass Deutschland an der Finalrunde der Nations League teilnimmt. Die zwei besten Teams dieser Finalrunde buchen das Olympiaticket für 2024.