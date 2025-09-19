Anzeige
Fußball

Weltmeister Jerome Boateng gibt Karriereende bekannt

Fußball-Weltmeister Jerome Boateng hat seine aktive Laufbahn beendet. Der gebürtige Berliner, der mit Bayern München unter anderem zweimal die Champions League gewonnen hatte, gab diesen Schritt am Freitag in einem Video bei Instagram bekannt.

Jerome Boateng beendet nach 19 Jahren im Profifußball seine aktive Karriere. Der 37-Jährige, der seine Laufbahn mit dem WM-Titel 2014 in Brasilien gekrönt hatte, hatte seinen Vertrag beim Linzer ASK in Österreich Mitte August aufgelöst.

"Ich habe lange gespielt, für große Klubs und mein Land. Ich habe gelernt, gewonnen, verloren und bin dadurch gewachsen", sagte Boateng in dem 65-sekündigen Clip: "Fußball hat mir viel gegeben, nun ist es Zeit weiterzuziehen. Nicht, weil ich muss, sondern, weil ich bereit bin. Ich bin dankbar für alles: die Teams, die Fans, die Menschen, die mich getragen haben. Und besonders für meine Familie, meine Kinder. Sie waren immer für mich da."

Jerome Boateng muss viel Kritik einstecken

War seine frühe Karriere geprägt von Höhen, geriet der 76-malige Nationalspieler in den vergangenen Jahren unter anderem wegen Körperverletzungsverfahren immer wieder auch fernab der Sportseiten in die Schlagzeilen.

Nach seinem Abschied vom FC Bayern im Sommer 2021 war der Verteidiger mehrere Monate vereinslos, kam für zwei Jahre bei Olympique Lyon und anschließend für ein halbes Jahr beim US Salernitana in Italien unter, ehe er 2024 nach Linz wechselte. Außerdem spielte Boateng für Hertha BSC, den Hamburger SV und Manchester City.

