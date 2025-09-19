Der 1. FC Kaiserslautern hat dank eines überragenden Auftritts von Stürmer Ivan Prtajin vorerst die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen.

Mit einem 4:1 (3:0) gegen Preußen Münster feiert der 1. FC Kaiserslautern den dritten überzeugenden Sieg in Folge (mit insgesamt 10:2 Toren) - und springt damit zumindest vorübergehend auf Platz eins. Mehrere Teams können am Wochenende aber wieder vorbeiziehen.

Sommer-Zugang Prtajin traf vor 46.079 Zuschauern auf dem Betzenberg zweimal per Kopf (7./24.) und einmal volley unter die Latte (64.) - er katapultierte sich damit fünf Tage nach seinem Doppelpack in Fürth (3:0) mit seinem fünften Saisontor an die (geteilte) Spitze der Torjägerliste. Dazu bereitete der Kroate, für eine Million Euro von Union Berlin gekommen, auch noch das 2:0 von Naatan Skyttä (17.) vor. Oscar Vilhelmsson traf für Münster (50.).

Im Duell der beiden Gründungsmitglieder der Bundesliga verzichtete Lieberknecht wie schon in Fürth auf Kapitän Marlon Ritter in der Startelf. Prtajin verletzte sich nach seinem ersten Streich beinahe beim Torjubel und einem Sprung über die Bande am Fuß, konnte aber weitermachen.

Skyttä scheiterte zunächst am Pfosten (4.), wenig später musste der Finne eine mustergültige Ablage von Prtajin nur noch einköpfen. Beim 3:0 half Münsters Keeper Johannes Schenk mit.

Preußen-Trainer Alexander Ende erlebte einen enttäuschenden 46. Geburtstag, sah nach der Pause nur ein kurzes Aufbäumen seiner Mannschaft. Münster kassierte im sechsten Spiel die dritte Saisonniederlage und steht weiter bei sieben Punkten.