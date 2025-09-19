Fußball
2. Liga: 1. FC Kaiserslautern springt nach Prtajin-Hattrick an die Tabellenspitze, Arminia Bielefeld erlebt Rückschlag
Der 1. FC Kaiserslautern hat dank eines überragenden Auftritts von Stürmer Ivan Prtajin vorerst die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen.
Mit einem 4:1 (3:0) gegen Preußen Münster feiert der 1. FC Kaiserslautern den dritten überzeugenden Sieg in Folge (mit insgesamt 10:2 Toren) - und springt damit zumindest vorübergehend auf Platz eins. Mehrere Teams können am Wochenende aber wieder vorbeiziehen.
Sommer-Zugang Prtajin traf vor 46.079 Zuschauern auf dem Betzenberg zweimal per Kopf (7./24.) und einmal volley unter die Latte (64.) - er katapultierte sich damit fünf Tage nach seinem Doppelpack in Fürth (3:0) mit seinem fünften Saisontor an die (geteilte) Spitze der Torjägerliste. Dazu bereitete der Kroate, für eine Million Euro von Union Berlin gekommen, auch noch das 2:0 von Naatan Skyttä (17.) vor. Oscar Vilhelmsson traf für Münster (50.).
Im Duell der beiden Gründungsmitglieder der Bundesliga verzichtete Lieberknecht wie schon in Fürth auf Kapitän Marlon Ritter in der Startelf. Prtajin verletzte sich nach seinem ersten Streich beinahe beim Torjubel und einem Sprung über die Bande am Fuß, konnte aber weitermachen.
Skyttä scheiterte zunächst am Pfosten (4.), wenig später musste der Finne eine mustergültige Ablage von Prtajin nur noch einköpfen. Beim 3:0 half Münsters Keeper Johannes Schenk mit.
Preußen-Trainer Alexander Ende erlebte einen enttäuschenden 46. Geburtstag, sah nach der Pause nur ein kurzes Aufbäumen seiner Mannschaft. Münster kassierte im sechsten Spiel die dritte Saisonniederlage und steht weiter bei sieben Punkten.
Arminia Bielefeld verliert gegen Fürth
Aufsteiger Arminia Bielefeld hat dagegen den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Der Pokalfinalist unterlag der SpVgg Greuther Fürth mit 1:3 (0:1) und kassierte dabei seine erst zweite Pflichtspiel-Niederlage in dieser Saison.
Noel Futkeu (25.), Marco John (80.) und Felix Klaus (90.+4) bescherten dem defensivstarken Kleeblatt den zweiten Auswärtssieg nacheinander, den Bielefeldern gelang durch Marius Wörl nur der zwischenzeitliche Ausgleich (50.).
Die bislang so offensivstarke Mannschaft von Trainer Mitch Kniat war klar überlegen, tat sich aber schwer, Lücken in der Hintermannschaft der geschickt verteidigenden Fürther zu finden. Die taktisch gut eingestellten Franken kamen ihrerseits immer wieder zu guten Chancen, weil die Arminia defensiv bisweilen wackelig wirkte. Fast folgerichtig gelang den Gästen auch die Führung, der Schuss des starken Futkeu wurde dabei durch Bielefelds Maximilian Großer unhaltbar abgefälscht.
Bezeichnenderweise fiel der Ausgleich für die Arminia nach einem Konter - und auch der Schuss von Wörl fand nicht den direkten Weg ins Tor: Fürths Brynjar Ingi Bjarnason fälschte den Ball ins eigene Netz ab. Fürth aber blieb bei seinem Konzept und nutzte seine Chancen eiskalt. Zunächst fand eine Flanke von John den Weg ins Tor der Bielefelder, nach einem Abseitstreffer von Branimir Hrgota setzte Klaus noch einen drauf.