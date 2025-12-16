- Anzeige -
Fußball

Welttorhüter-Wahl: Ann-Katrin Berger und Manuel Neuer gehen leer aus

  • Aktualisiert: 16.12.2025
  • 15:35 Uhr
  • SID

Keine Ehrung für Ann-Katrin Berger und Manuel Neuer: Bei der Wahl zu den Welttorhütern des Jahres ging das deutsche Duo leer aus.

Ann-Katrin Berger und Manuel Neuer sind bei der Wahl zur Welttorhüterin und zum Welttorhüter des Jahres leer ausgegangen.

Statt der deutschen Nummer eins Berger wurde die englische Europameisterin Hannah Hampton vom Fußball-Weltverband FIFA ausgezeichnet. Bei den Männern musste Neuer (Bayern München) dem Italiener Gianluigi Donnarumma (Manchester City) den Vortritt lassen.

Ehrung der Weltfußballer am Abend

An der Abstimmung nahmen Fans, die aktuellen Kapitäne sowie Trainerinnen und Trainer der Männer- und Frauen-Nationalteams und ausgewählte Medienvertreter teil. Am Abend werden bei der Gala in Katar die Weltfußballer präsentiert.

Der Weltverband ehrt seit 1991 den Weltfußballer. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist nach wie vor der einzige Deutsche, der in der Geschichte der Abstimmung gewählt wurde (1991). Bei den Frauen dagegen gab es in Birgit Prinz, Nadine Angerer und Nadine Keßler bereits mehrere deutsche Preisträgerinnen.

