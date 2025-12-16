Keine Ehrung für Ann-Katrin Berger und Manuel Neuer: Bei der Wahl zu den Welttorhütern des Jahres ging das deutsche Duo leer aus.

Ann-Katrin Berger und Manuel Neuer sind bei der Wahl zur Welttorhüterin und zum Welttorhüter des Jahres leer ausgegangen.

Statt der deutschen Nummer eins Berger wurde die englische Europameisterin Hannah Hampton vom Fußball-Weltverband FIFA ausgezeichnet. Bei den Männern musste Neuer (Bayern München) dem Italiener Gianluigi Donnarumma (Manchester City) den Vortritt lassen.