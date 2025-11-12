Im Zuge des Wettskandals im türkischen Fußball werden zahlreiche Sperren ausgesprochen. Betroffen sind auch Spieler aus der Süper Lig. Namen werden bekannt. Der Wettskandal im türkischen Fußball nimmt immer größere Ausmaße an. Inzwischen wurden 1.024 Spieler vorübergehend gesperrt – darunter auch Akteure aus der Süper Lig. Der türkische Fußballverband (TFF) erklärte am Montagabend, dass die Fälle wegen mutmaßlicher Verwicklung in Wettbetrug an die Disziplinarkommission für den Profifußball übergeben wurden. Betroffen sind demnach auch 27 Spieler der türkischen Süper Lig, darunter Profis von Galatasaray und türkische Nationalspieler. Jetzt wurde bekannt, welche Spieler gesperrt wurden. Es handelt sich unter anderem um Gala-Profi Metehan Baltaci und den 20-maligen türkischen Nationalspieler Eren Elmali. Baltaci wurde für neun Monate gesperrt, Elmali kam mit 45 Tagen glimpflich davon. U21-EM-Quali live: Deutschland vs. Malta am 14.11. ab 17:30 Uhr kostenlos streamen Joyn P7 MAXX Ein Gericht in Istanbul hatte zuvor Haftbefehle gegen acht Verdächtige erlassen – darunter mehrere Schiedsrichter und den Präsidenten des Erstligisten Eyüpspor, Murat Özkaya. Elf weitere Personen kamen unter Auflagen frei. Ihnen werden unter anderem Amtsmissbrauch und Manipulation von Wettbewerben vorgeworfen.

Anzeige

Anzeige

Wettskandal - um was geht es? 152 Schiedsrichter sollen gewettet haben Der türkische Fußballverband (TFF) teilte Ende Oktober mit, dass insgesamt 152 Schiedsrichter aktiv Wetten platziert haben sollen. Daraufhin wurden 149 Schiedsrichter und Linienrichter für Zeiträume zwischen acht und zwölf Monaten gesperrt. In einer gemeinsamen Stellungnahme bezeichneten die betroffenen Unparteiischen diese Vorwürfe als "empörend" und betonten, dass keiner von ihnen jemals auf Spiele gewettet habe, die sie selbst geleitet hätten. Einige gaben außerdem an, dass sich ihre Wettaktivitäten auf Zeiten beschränkt hätten, in denen sie noch als Amateur-Schiedsrichter tätig waren. Wegen Wettskandal: Drakonische Strafe für die türkische Nationalmannschaft droht Der frühere Ankaragücü-Coach Kenan Kocak bezeichnete die Vorwürfe im Gespräch mit ran als "besorgniserregend". Er sei "überrascht, dass so etwas in diesem Ausmaß überhaupt in Zusammenhang gebracht wird. Das ist schon fürchterlich. Deswegen bin ich auch gespannt auf die nächsten Tage und Wochen, was auf uns zukommt." Während seiner Zeit beim Zweitligisten Ankaragücü sowie als Co-Trainer der Nationalmannschaft unter Stefan Kuntz hat Kocak "nichts bemerkt, was mich stutzig gemacht hat. Ich finde es einfach nur schade, dass der türkische Fußball wieder mit diesen negativen Schlagzeilen in Verbindung gebracht wird. Aber es ist nun mal so und es ist auch gut, dass es aufgedeckt worden ist." Der 44-Jährige spricht sich daher auch für eine mögliche Anpassung des Regulativs im Bezug auf Sportwetten aus. "Man sollte sich nicht nur Gedanken über ein mögliches Wettverbot für Schiedsrichter machen, sondern über ein Verbot für alle Funktionäre", regte Kocak an.

Anzeige

Anzeige

DFB-Team: Letzte Chance für Leroy Sane? Nagelsmann erhöht Druck auf Gala-Star

Für die weitere Aufarbeitung fordert Kocak Offenheit. "Ich bin in Sachen Aufarbeitung ein großer Freund von Transparenz. Man sollte alles offen darlegen. Wenn jemand da schuldig ist und daran beteiligt war, muss man das klar mitteilen, damit keine Zweifel mehr aufkommen und jeder weiß, woran man ist", erklärte der Coach, der zuletzt bis April 2025 beim damaligen Drittligisten SV Sandhausen auf der Bank saß.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen