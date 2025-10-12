Auf der kleinen Karibik-Insel Curacao bahnt sich Großes an - der Fußball-Winzling darf von der WM träumen. Das hat auch mit den besonderen Umständen des kommenden Turniers zu tun.

Das Handy von Kenji Gorré steht nicht mehr still. Natürlich nicht. "Mein Telefon vibriert ständig, auf der Insel sind unsere Spiele das Tagesgespräch", sagt der Angreifer, der mit Curacao zur WM will: "Die Leute sind begeistert, die Stimmung ist gut, es wird gelacht und Musik gemacht. Alle fiebern mit."

Und tatsächlich bahnt sich auf der kleinen Karibik-Insel etwas ganz Großes an, schließlich haben Gorré und Co. - ausgerechnet am Nationalfeiertag - Jamaika mit 2:0 besiegt.

Im kleinen Stadion der Hauptstadt Willemstad feierten die Fans eine riesige Party, und nun träumen die rund 150.000 Einwohner von der WM 2026. Es wäre mehr als ein Märchen, es wäre ein echtes Fußball-Wunder.

Denn eigentlich ist Curacao ja vor allem als Urlaubsparadies bekannt, mit atemraubenden Stränden, mehr als 3000 Sonnenstunden pro Jahr und den vielen bunten Cocktails. "Es ist eine Ehre, für die Insel zu spielen", sagt Livano Comenencia: "Wir sind noch lange nicht am Ziel."

Doch nach dem überraschenden Sieg gegen Jamaika liegt Curacao, das vom früheren niederländischen Bondscoach Dick Advocaat betreut wird, in der Qualifikation Nord- und Mittelamerikas zur Halbzeit mit sieben Punkten aus drei Spielen an der Tabellenspitze der Gruppe B.