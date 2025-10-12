Robert Lewandowski war jahrelang der klare Stammstürmer des FC Barcelona. Berichten zufolge soll der Vertrag des 37-Jährigen jedoch nicht verlängert werden.

Robert Lewandowski wechselte 2022 nach komplizierten Verhandlungen mit dem FC Bayern München zum FC Barcelona. Dort verhalf er den Katalanen als einer der Anführer wieder an die Spitze des Weltfußballs.

In 156 Spielen erzielte er 105 Tore und bereitete 20 weitere Treffer vor. Mit der "Blaugrana" gewann er zweimal die spanische Meisterschaft, holte die Copa del Rey und wurde einmal Torschützenkönig der spanischen Liga.

Nun sieht es jedoch so aus, als würde seine Zeit in Barcelona bald enden. Laut Berichten der spanischen Zeitung "Sport" soll sein bis 2026 laufender Vertrag nicht verlängert werden. Auch die Option auf ein weiteres Jahr soll demnach nicht gezogen werden.

Gründe dafür seien sein Alter, ein spürbarer Leistungsabfall und sein zu schwaches Pressingverhalten – ein Aspekt, der im System von Trainer Hansi Flick als unverzichtbar gilt.