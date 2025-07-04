- Anzeige -

+++ Update, 08. Juli, 17:45 Uhr: Diogo Jota bei tödlichem Unfall offenbar zu schnell unterwegs +++ Nach dem Tod von Diogo Jota und seinem Bruder Andre Silva legen erste Ermittlungsergebnisse eine "deutliche Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit" nahe. Das teilte die Guardia Civil mit. Zwar sei der Gutachtenbericht, der sich mit den "Spuren, die eines der Fahrzeugräder hinterlassen hat", befassen werde, noch "in Bearbeitung". Es deute jedoch "alles auf eine mögliche überhöhte Geschwindigkeit im Vergleich zur erlaubten Höchstgeschwindigkeit auf der Straße" hin. Aller Wahrscheinlichkeit nach saß Jota zum Zeitpunkt des Unglücks am Steuer des Wagens. Der Lamborghini, der in Flammen aufging, soll Medienberichten zufolge gemietet gewesen sein. Nach Angaben der Guardia Civil kam der Wagen zunächst von der Straße ab und fing erst danach Feuer.

+++ Update, 08. Juli, 06:40 Uhr: Luis Diaz fehlte auf Beerdigung - seine bewegenden Worte +++ An der Beerdigung seines guten Freundes Diogo Jota konnte Luis Diaz nicht teilnehmen. Nun äußerte er sich in einem Interview mit "WinSportsTV" erstmals - mit bewegenden Worten. "Es ist sehr schwer, solche Nachrichten zu erhalten. Es ist sehr traurig. Niemand ist darauf vorbereitet. Er war ein wichtiger Begleiter, als ich nach Liverpool kam, weil seine Familie mich aufgenommen hat und wir eine großartige Freundschaft aufgebaut haben. Wir hatten eine gesunde Rivalität und das war wichtig." Und weiter: "Er hat mir gegenüber eine sehr nette Geste gezeigt, die ich nie vergessen werde. Möge er in Frieden ruhen. Ich habe einen großartigen Freund in meinem Herzen, an den sich sein Team immer erinnern wird. Ich möchte seiner Familie, seiner Frau und seinen Kindern viel Kraft wünschen, denn sie leiden sehr unter diesem Verlust. Es tut sehr, sehr weh. Es war unglaublich, als ich aufwachte und die Nachricht hörte. Ich bin in Tränen ausgebrochen. Es ist ein sehr, sehr, sehr großer Schmerz." Jota, der 2023 das Trikot von Diaz nach der Entführung von dessen Vater hochhielt, wurde am 5. Juli, zwei Tage nach seinem tragischen Autounfall, bei dem auch sein jüngerer Bruder Andre ums Leben kam, in seinem Heimatort Gondomar beigesetzt. Diaz war zu dieser Zeit noch in Kolumbien und konnte nicht rechtzeitig zur Beerdigung zurückkehren.

+++ Update, 07. Juli, 09:39 Uhr: Darum fehlte Cristiano Ronaldo bei der Beerdigung +++ Als Diogo Jota und sein Bruder Andre Silva in Portugal zu Grabe getragen wurden, fehlte mit Cristiano Ronaldo der Kapitän und Superstar der Nationalmannschaft. Laut einem Bericht der Zeitung "Mirror" habe sich CR7 bewusst aus Respekt vor den Angehörigen dazu entschieden, nicht persönlich an der Beerdigung der beiden Fußballstars teilzunehmen. Grund dafür soll gewesen sein, dass er bei diesem emotionalen Anlass nicht zu sehr durch seine persönliche Teilnahme einen Medienrummel bzw. zu große Aufmerksamkeit erregen wollte. Diese Entscheidung habe er auch der Familie des verstorbenen Liverpool-Stars im direkten Kontakt mitgeteilt. In ihrer Heimatstadt Gondomar wurden Diogo Jota und Andre Silva am 5. Juli beerdigt. An der Trauerfeier nahmen zahlreiche Weggefährten teil, darunter etwa die Liverpool-Stars Virgil van Dijk, Andrew Robertson und Trainer Arne Slot.

+++ Update, 06. Juli, 17:16 Uhr: Luis Diaz in der Kritik - Influencer-Auftritt statt Teilnahme an Beerdigung +++ Als Familie und Freunde von Diogo Jota und seinem Bruder am 5. Juli Abschied nahmen, fehlte mit Luis Diaz unter anderem ein Star und Ex-Mitspieler bei der Beerdigung. Der Kolumbianer hatte hingegen in seiner kolumbianischen Heimat zu diesem Zeitpunkt einen Auftritt bei Influencer und Streamer JH De La Cruz. Dafür erntete Diaz in den sozialen Medien einen Shitstorm, Fans warfen ihm Respektlosigkeit und Insensibilität vor, er habe seine moralische Pflicht vernachlässigt, an der Beerdigung teilzunehmen.

+++ Update, 04. Juli, 15:19 Uhr: Salah hat Angst vor Liverpool-Rückkehr +++ Der ägyptische Fußballstar Mohamed Salah reagierte mit emotionalen Worten auf seiner Instagram-Seite auf den Tod von Diogo Jota: "Bis gestern hätte ich nicht gedacht, dass es etwas geben könnte, das mir Angst macht, nach der Pause nach Liverpool zurückzukehren." Und weiter: "Es wird sehr schwer sein, zu akzeptieren, dass Diogo nicht mehr da sein wird, wenn wir zurückkehren. Meine Gedanken sind bei seiner Frau, seinen Kindern und natürlich seinen Eltern, die plötzlich ihre Kinder verloren haben." Salah spielte seit 2020 mit Jota zusammen an der Anfield Road. Abschließend für seinen Post wählte er daher Worte der Erinnerung: "Diejenigen, die Diogo und seinem Bruder André nahe stehen, brauchen jede Unterstützung, die sie bekommen können. Sie werden nie vergessen werden."

+++ Update, 04. Juli, 9:55 Uhr: Liverpool ehrt Jota emotional: Wird die Nummer 20 nicht mehr vergeben? +++ Der FC Liverpool ehrt Diogo Jota auf besondere Art und Weise. Der Klub schrieb am Abend eine emotionale Hommage und möchte die Trikot-Nummer des verstorbenen Spielers nicht mehr vergeben. "Die Nummer 20 wird zu Recht für seine Verdienste als Teil von Liverpools Meistermannschaft der Saison 2024/25 – dem 20. Titel des Klubs – unsterblich bleiben. Sein charakteristischer Haken und der anschließende Treffer vor der Kop-Tribüne, mit dem er im Merseyside-Derby im April den Sieg sicherte, war das bewegende letzte Tor seines Lebens", heißt es unter anderem. Fans hatten sich bereits in den sozialen Medien dafür ausgesprochen, dass der Klub die Rückennummer 20 gar nicht mehr vergibt – als symbolische Geste für Jotas Stellenwert für den Klub. "Fußball ist im Moment das Unwichtigste", schrieb ein User auf X, "aber ich hoffe, Liverpool zieht die Nummer 20 zurück." Ein anderer meinte: "Es würde sich für die meisten Anhänger falsch anfühlen, wenn jemand anderes sie tragen würde – vor allem aber wäre es ein Zeichen des Respekts und der Dankbarkeit für alles, was Diogo Jota geleistet hat und wer er war."

+++ Update, 03. Juli: Jota sollte offenbar wegen Lungen-OP nicht fliegen+++ Wie "CNN Portugal" meldet, wollten Diogo Jota und sein jüngerer Bruder André Silva nach England. Dafür nutzten sie das Auto, weil Jota infolge einer kleinen Lungen-OP offenbar vom Fliegen abgeraten wurde. Einem Bericht der spanischen Zeitung "Diario de Castilla y Leon" zufolge waren die Brüder auf dem Weg in die spanische Kleinstadt Benavente. Demnach sollte dort ein nächtlicher Zwischenstopp eingelegt werden, ehe es am Morgen über Santander via Fähre Richtung Plymouth weitergegangen wäre. Von dort sollte es nach Liverpool gehen, der Start der Saisonvorbereitung des Klubs ist auf den 7. Juli datiert. Dazu kam es nicht mehr. Der Unfall ereignete sich 60 Kilometer vor dem nächtlichen Ziel Benavente. Dabei ist dem Bericht zufolge die wahrscheinlichste Ursache ein Reifenplatzer, der Jota und Silva von der Straße abgebracht haben soll. Der Wagen verbrannte in der Folge nahezu zu Asche, die Identifikation war zunächst nur über das Kennzeichen möglich, später bestätigten DNA-Tests die Identität der Opfer.

+++ Update, 03. Juli: Wimbledon lockert wegen Jota-Tod rigorose Kleidervorschriften +++ Auch die Tennis-Welt trauert nach dem tragischen Tod von Diogo Jota. Der All England Lawn Tennis and Croquet Club hat deshalb jetzt reagiert und lockert laut Medienberichten beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon die sonst so rigorosen Kleidervorschriften. Normalerweise sollen die Spieler in London komplett in Weiß spielen. Akteure, die Jota ehren wollen, können nun aber eine schwarze Armbinde tragen. Aus Trauer um sein "Idol" Jota will Francisco Cabral, aktuell die Nummer 40 der Doppel-Weltrangliste, genau das in seinem nächsten Spiel tun. "Das sind sehr, sehr traurige Nachrichten – nicht nur für die Sportwelt, sondern für ganz Portugal. Er war ein Idol, eine Ikone, einfach ein guter Mensch", sagte der Portugiese nach seinem Sieg in der ersten Runde: "Ich weiß, was er durchgemacht hat, was er in seiner Karriere und in seinem Leben erreicht hat – das ist sehr inspirierend für mich." Er will nun in Runde zwei "sehr gerne" ein schwarzes Armband tragen: "Es wäre mir eine große Ehre."

+++ Update, 03. Juli: Liverpool-Coach Arne Slot sucht nach den Worten +++ In über 500 Worten auf der Vereinsseite ließ Arne Slot die gemeinsame Zeit mit Diogo Jota Revue passieren. "Was kann man in einem Moment wie diesem sagen, wenn der Schock und der Schmerz so unglaublich präsent sind?", schrieb der Niederländer: "Ich wünschte, ich hätte die Worte, aber ich weiß, dass ich sie nicht habe." "Es gab auch Seiten, die nicht jeder zu sehen bekam. Der Mensch, der nie nach Popularität strebte, sie aber trotzdem fand. Nicht nur ein Freund für zwei, sondern für alle", beschrieb der 46-Jährige den Stürmer. "Als wir uns das letzte Mal unterhielten, gratulierte ich Diogo zum Gewinn der Nations League und wünschte ihm alles Gute für seine bevorstehende Hochzeit. Es war in vielerlei Hinsicht ein Traumsommer für Diogo und seine Familie, und umso herzzerreißender ist es, dass er so endete", so Slot. Bei den Liverpool-Anhängern war Jota stets beliebt, hatte sogar einen eigenen Fangesang. "Mir war sofort klar: Wenn die Liverpool-Fans, die im Laufe der Jahre so viele großartige Spieler erlebt haben, einen so einzigartigen Gesang für Diogo hatten, musste er besondere Qualitäten haben", schrieb Slot, der im vergangenen Jahr von Jürgen Klopp übernommen hatte. Die Fans der Reds sangen über den "Jungen aus Portugal", der sie zum Erfolg führen würde und "besser als Figo" sei: "His name is Diogo". Slot wolle diesen Song, wenn die Zeit gekommen sei, wieder singen: "Er wird nie vergessen werden. His name is Diogo."

Liverpool-Star Diogo Jota stirbt bei Autounfall: Plötzlich verstorbene Fußball-Profis 1 / 17 © Getty Images/imago Zu früh gegangen: Plötzlich verstorbene Fußballer

Liverpool-Star Diogo Jota (Mi.) ist der bislang Letzte in der Liste von früh verstorbenen Fußballern. Der Portugiese verstarb Anfang Juli 2025 mit nur 28 Jahren bei einem Autounfall. ran zeigt in chronologischer Reihenfolge, welche Fußball-Profis schon während der noch aktiven Karriere überraschend verstarben. (Quelle: SID/ran) © imago/WEREK Michael Klein

Der Rumäne Michael Klein starb im Februar 1993 während eines Lauftrainings mit dem Team von Bayer Uerdingen an Herzversagen. © Imago Axel Jüptner

Nach dem Training erlitt der damalige Zweitliga-Profi Axel Jüptner im April 1998 im Alter von 28 Jahren einen Herzinfarkt und starb. Ursache war eine bis dahin unentdeckte Entzündung des Herzmuskels beim Spieler von Carl Zeiss Jena. © Imago Marc-Vivien Foe

Vor laufenden Kameras brach der kamerunische Nationalspieler Marc-Vivien Foe im Juni 2003 während des Halbfinals des Confed-Cups in Lyon gegen Kolumbien zusammen und starb anschließend. Die Todesursache war plötzliches Herzversagen. Der 28-jährige Foe wurde in diesem Spiel vom deutschen Trainer Winfried Schäfer gecoacht, der von 2001 bis 2004 Nationaltrainer Kameruns war. © Imago Miklos Feher

Der ungarische Nationalspieler Miklos Feher kollabierte im Januar 2004 in der portugiesischen Erstliga-Begegnung zwischen Vitoria Guimaraes und seinem Klub Benfica Lissabon. Der Stürmer verstarb kurz darauf. Für die ungarische Nationalmannschaft lief Feher bis dahin 25 Mal auf und erzielte sieben Treffer. © Imago Antonio Puerta

Der Todeskampf von Antonio Puerta dauerte ganze drei Tage, nachdem der 22-Jährige im August 2007 beim Spiel zwischen seinem FC Sevilla und Getafe zunächst einen Kollaps erlitt. Nach mehrmaligem Herzstillstand und Organversagen starb das spanische Talent drei Tage später in einem Krankenhaus. © Getty Images Phil O'Donnell

Während eines Ligaspiel im Dezember 2007 kollabierte Phil O'Donnell vom FC Motherwell. Der 35-Jährige, zuvor auch für Celtic Glasgow aktiv, verstarb noch auf dem Weg ins Krankenhaus an Herzversagen. © imago sportfotodienst Daniel Jarque

Espanyol Barcelona verlor im August 2009 seinen Kapitän Daniel Jarque. Der 26-Jährige verstarb während eines Trainingslagers an Herzversagen. Jarque galt als großes Talent und war unter anderem Kapitän von Spaniens U21-Nationalmannschaft. © 2008 Bob Levey Antonio de Nigris

Ein nicht entdeckter Herzfehler kostete dem mexikanischen Nationalspieler Antonio de Nigris im November 2009 das Leben. Der 31 Jahre alte Stürmer, damals in Griechenland bei AE Larissa unter Vertrag, starb in seinem Wohnhaus. © imago sportfotodienst Naoki Matsuda

Das Leben von Naoki Matsuda endete im August 2011 mit nur 34 Jahren. Im Anschluss an einen Kreislaufkollaps kämpfte der japanische Ex-Nationalspieler noch zwei Tage um sein Leben, verlor diesen Kampf jedoch. Matsuda stand zum Zeitpunkt seines Todes bei Matsumoto Yamaga unter Vertrag. © imago sportfotodienst Piermarino Morosini

Mit nur 25 Jahren starb der italienische Zweitliga-Profi Piermario Morosini im April 2012. Bei der Begegnung seines Klubs Livorno gegen Pescara erlitt er eine Herzattacke und verstarb noch auf dem Spielfeld. © imago/Camera 4/International Goran Gogic

Der Serbe Goran Gogic spielte im Juli 2015 bei Qingdao Hainiu in China, als er mit 29 Jahren einen Zusammenbruch erlitt und anschließend verstarb. Vor seinem Wechsel nach China lief Mittelfeldspieler Gogic unter anderem für den serbischen Topklub Roter Stern Belgrad auf. © imago sportfotodienst Patrick Ekeng

Der Kameruner Patrick Ekeng brach im Mai 2016 mit nur 26 Jahren kurz nach seiner Einwechslung im Spiel der rumänischen Liga zwischen Dinamo Bukarest und dem FC Viitorul Constanta zusammen und konnte nicht wiederbelebt werden. © imago/Sportimage Cheik Tiote

Wie im Juli 2015 Gogic, so verstarb zwei Jahre später auch der ivorische Nationalspieler Cheik Tiote während einer Übungseinheit in China. Der 30-Jährige erlitt beim Training seines Teams von Beijing Enterprises einen Zusammenbruch. © imago/HochZwei/Syndication Davide Astori

Am 4. März 2018 wurde Florenz-Kapitän Davide Astori, wenige Stunden vor dem Spiel bei Udinese Calcio, tot in einem Hotelzimmer aufgefunden. Laut Medienberichten wird vermutet, dass Astori an plötzlichem Herzstillstand im Schlaf verstorben ist. © imago/PanoramiC Emiliano Sala

Im Januar 2019 endete das Leben von Stürmer Emiliano Sala auf tragische Weise im Alter von nur 28 Jahren. Er stürzte mit dem Flugzeug über dem Ärmelkanal ab, wo er seinen Transfer zum damaligen Premier-League-Klub Cardiff City vollziehen wollte. Spätere Untersuchungen ergaben, dass der Pilot keine gültige Fluglizenz besaß und das Flugzeug in unzureichendem Zustand war. © Getty Images Diogo Jota

Am 3. Juli 2025 verstarb Liverpool-Profi Diogo Jota mit 28 Jahren nach einem Autounfall. "Wir haben zwei Champions verloren. Ihr Tod ist ein unwiederbringlicher Verlust für den portugiesischen Fußball, und wir werden alles tun, um ihr Vermächtnis jeden Tag zu ehren", erklärte der portugiesische Fußballverband. Neben Diogo Jota verstarb auch dessen Bruder Andre Silva. Nationalspieler Diogo Jota heiratete erst kürzlich, hinterlässt neben seiner Frau noch drei Kinder.