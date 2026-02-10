- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

Premier League - Haare wachsen weiter: Manchester United verpasst erlösenden Sieg

  • Aktualisiert: 10.02.2026
  • 23:44 Uhr
  • SID

Die Siegesserie von Manchester United ist gerissen - die Haare des treuen Fans Frank Ilett sprießen also weiter.

Der englische Rekordmeister kam in der Premier League am Dienstag bei West Ham United nur zu einem 1:1 (0:0) und verpasste damit den fünften Erfolg in Serie, auf den Ilett sehnsüchtig wartet. Seit fast 500 Tagen läuft nun die Challenge, die den Fan via Instagram berühmt gemacht hat.

Doch nun muss Ilett erneut mindestens fünf weitere Spiele warten, bis er einen Friseur aufsuchen darf. Unter dem neuen Trainer Michael Carrick hatte Manchester zuletzt vier Siege in Serie geholt, doch ausgerechnet beim Abstiegskandidaten aus London war damit Schluss. Tomas Soucek (50.) schoss West Ham in Führung, Benjamin Sesko (90.+6) glich spät aus.

Ilett hat bei Instagram (The United Strand) mittlerweile 1,3 Millionen Fans. Er organisierte einen Livestream, in dem zu sehen war, wie er das Spiel gegen West Ham, das die Erlösung bringen sollte, mit Freunden im TV schaute.

- Anzeige -
- Anzeige -

Woltemade und Newcastle siegen wieder

Nick Woltemade hat mit Newcastle United die Niederlagenserie beendet - aber erneut nur eine kleine Nebenrolle gespielt. Der Stürmer saß beim 2:1 (1:0) bei Tottenham bis kurz vor Schluss nur auf der Bank, seit dem 2:2 gegen den FC Chelsea am 20. Dezember hat er in der Premier League nicht mehr getroffen.

Erfolgreich waren dafür der deutsche Verteidiger Malick Thiaw (45.+5) und Jacob Ramsey (68.). Archie Gray (64.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Woltemade kam in der 88. Minute ins Spiel und half, den Sieg über die Zeit zu bringen.

Dank des ersten Siegs seit fünf Spielen sprang Newcastle auf den zehnten Platz, Tottenham hingegen belegt nur den 16. Rang.

Chelsea verspielte beim 2:2 (1:0) gegen Leeds United und Coach Daniel Farke eine Zwei-Tore-Führung und damit auch den fünften Sieg in Serie. Die Londoner haben dennoch weiter alle Chancen auf die Qualifikation für die Champions League.

- Anzeige -
Weitere Inhalte
Football - Carabao Cup - Semi Final (2nd Leg) - Manchester City v Newcastle United 4th February 2026 - Carabao Cup - Semi Final (2nd Leg) - Manchester City v Newcastle United - Manchester City mana...
News

City-Trainer Pep Guardiola vor dem Aus?

  • 06.02.2026
  • 11:08 Uhr
imago images 1072041630
News

City-Transferpolitik? Guardiola "traurig und verärgert"

  • 03.02.2026
  • 23:16 Uhr
Jérémy Jacquet (r.) im Duell mit Ousmane Dembélé
News

Liverpool: Abwehrtalent kommt für 69 Millionen Euro

  • 02.02.2026
  • 09:57 Uhr
Starke Leistung: Florian Wirtz
News

Wirtz mit Zauberassist und Treffer

  • 31.01.2026
  • 23:06 Uhr
Liverpool v Bayer Leverkusen, UEFA Champions League 05.11.2024 Liverpool v Bayer Leverkusen, UEFA Champions League. Bayer Leverkusen Head Coach Xabi Alonso and Liverpool Manager Arne Slot at end of...
News

Slot-Entlassung? FC Liverpool hat wohl Entscheidung getroffen

  • 30.01.2026
  • 22:01 Uhr
Wirtz und Liverpool wollen in die nächste Runde
News

Wirtz wie Kane: Fettes Lob von Reds-Legende

  • 30.01.2026
  • 15:05 Uhr
Arsenal
News

Vorsprung schrumpft: FC Arsenal verliert spektakulär gegen United

  • 25.01.2026
  • 19:28 Uhr
imago images 1071160299
News

Slot vor dem Aus? Liverpool wohl schon in Kontakt mit Alonso

  • 25.01.2026
  • 15:15 Uhr
Granit Xhaka of Sunderland gestures towards West Ham United fans West Ham United v Sunderland, Premier League, Football, London Stadium, London, UK - 24 Jan 2026London London Stadium United Kingdom...
News

Premier League: Ex-Bundesliga-Star legt sich mit Fan an

  • 24.01.2026
  • 18:38 Uhr
Kai Havertz, DFB 7 celebrates his 3-0 goal, happy, laugh, celebration, with Jamal MUSIALA, Florian Wirtz, Nr. 17 DFB Tim Kleindienst, DFB 9 in the UEFA Nations League 2024 match GERMANY - BOSNIA HE...
News

DFB-Star weiter im Pech: Muss er nun um die WM bangen?

  • 23.01.2026
  • 09:34 Uhr