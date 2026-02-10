Fußball
Premier League - Haare wachsen weiter: Manchester United verpasst erlösenden Sieg
- Aktualisiert: 10.02.2026
- 23:44 Uhr
- SID
Die Siegesserie von Manchester United ist gerissen - die Haare des treuen Fans Frank Ilett sprießen also weiter.
Der englische Rekordmeister kam in der Premier League am Dienstag bei West Ham United nur zu einem 1:1 (0:0) und verpasste damit den fünften Erfolg in Serie, auf den Ilett sehnsüchtig wartet. Seit fast 500 Tagen läuft nun die Challenge, die den Fan via Instagram berühmt gemacht hat.
Doch nun muss Ilett erneut mindestens fünf weitere Spiele warten, bis er einen Friseur aufsuchen darf. Unter dem neuen Trainer Michael Carrick hatte Manchester zuletzt vier Siege in Serie geholt, doch ausgerechnet beim Abstiegskandidaten aus London war damit Schluss. Tomas Soucek (50.) schoss West Ham in Führung, Benjamin Sesko (90.+6) glich spät aus.
Ilett hat bei Instagram (The United Strand) mittlerweile 1,3 Millionen Fans. Er organisierte einen Livestream, in dem zu sehen war, wie er das Spiel gegen West Ham, das die Erlösung bringen sollte, mit Freunden im TV schaute.
Woltemade und Newcastle siegen wieder
Nick Woltemade hat mit Newcastle United die Niederlagenserie beendet - aber erneut nur eine kleine Nebenrolle gespielt. Der Stürmer saß beim 2:1 (1:0) bei Tottenham bis kurz vor Schluss nur auf der Bank, seit dem 2:2 gegen den FC Chelsea am 20. Dezember hat er in der Premier League nicht mehr getroffen.
Erfolgreich waren dafür der deutsche Verteidiger Malick Thiaw (45.+5) und Jacob Ramsey (68.). Archie Gray (64.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Woltemade kam in der 88. Minute ins Spiel und half, den Sieg über die Zeit zu bringen.
Dank des ersten Siegs seit fünf Spielen sprang Newcastle auf den zehnten Platz, Tottenham hingegen belegt nur den 16. Rang.
Chelsea verspielte beim 2:2 (1:0) gegen Leeds United und Coach Daniel Farke eine Zwei-Tore-Führung und damit auch den fünften Sieg in Serie. Die Londoner haben dennoch weiter alle Chancen auf die Qualifikation für die Champions League.