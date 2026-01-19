Premier League: Fix! Manchester City schnappt FC Bayern Wunschspieler weg

Manchester City verstärkt seinen Kader weiter. Für die Abwehr kommt Englands Nationalspieler Marc Guehi - zum Missfallen von Oliver Glasner.

Premier-League-Schwergewicht Manchester City hat seine Defensive mit dem englischen Nationalspieler Marc Guehi von Crystal Palace verstärkt. Beim Klub von Cheftrainer Pep Guardiola unterschrieb der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2031. Für den 25-Jährigen, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre, zahlen die "Skyblues" dem Vernehmen nach etwa 23 Millionen Euro - durch Bonuszahlungen könnten zudem weitere 11,5 Millionen Euro fließen.

Damit gewinnt ManCity den Poker um die Dienste des Abwehrspielers und setzt sich gegen zahlreiche Topklubs durch. Auch beim FC Bayern München soll Guehi hoch im Kurs gestanden haben.

"Ich bin überglücklich und stolz, Spieler bei Manchester City zu sein. Dieser Wechsel fühlt sich wie der Höhepunkt all der harten Arbeit an, die ich in meine Karriere gesteckt habe. Ich bin jetzt beim besten Verein Englands und Teil einer unglaublichen Mannschaft", sagte Guehi.