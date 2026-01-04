Fußball
FC Liverpool: Florian Wirtz trifft bei Last-Minute-Drama
- Aktualisiert: 04.01.2026
- 18:46 Uhr
- SID
Florian Wirtz trifft beim Last-Minute-Drama des FC Liverpool beim FC Fulham. Für drei Punkte reicht das Tor aber nicht.
Trotz des nächsten Treffers von Florian Wirtz hat der FC Liverpool seinen elften Saisonsieg nach dramatischen Schlusssekunden verspielt. Der deutsche Nationalspieler sorgte beim 2:2 (0:1) beim FC Fulham für das zwischenzeitliche 1:1 (57.) und bewies seine aufsteigende Form. Nach Zuspiel von Conor Bradley ließ er Bernd Leno in Fulhams Tor keine Chance.
In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst traf Cody Gakpo (90.+4) zum 2:1 für Liverpool, doch Harrison Reed (90.+7) war mit seinem späten Ausgleich der Spielverderber.
Wirtz, für den es das zweite Saisontor war, saß da bereits auf der Bank: Er wurde in der 76. Minute ausgewechselt. Liverpool ist Vierter, verpasste es jedoch, sich etwas von Manchester United abzusetzen. Auch der Verfolger hatte zuvor beim 1:1 (0:0) bei Daniel Farkes Leeds United Punkte liegengelassen.
Thiaw trifft für Newcastle nach Woltemades Einwechslung
Nick Woltemade kam beim 2:0 (0:0) von Newcastle United gegen Crystal Palace erst in der Schlussphase zum Einsatz. Unmittelbar nach Woltemades Einwechslung traf der deutsche Nationalspieler Malick Thiaw (78.) zum 2:0. Bruno (71.) hatte für die Führung gesorgt.
Kevin Schade und der FC Brentford setzten sich verdient 4:2 (1:0) beim FC Everton durch und haben die internationalen Plätze im Visier. Das 3:0 durch Igor Thiago (51.) legte Schade auf. Brentford, das drei der vergangenen vier Spiele gewonnen hat, ist mit vier Punkten Rückstand auf Liverpool Siebter.