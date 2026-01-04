FC Liverpool: Florian Wirtz trifft bei Last-Minute-Drama

Florian Wirtz trifft beim Last-Minute-Drama des FC Liverpool beim FC Fulham. Für drei Punkte reicht das Tor aber nicht.

Trotz des nächsten Treffers von Florian Wirtz hat der FC Liverpool seinen elften Saisonsieg nach dramatischen Schlusssekunden verspielt. Der deutsche Nationalspieler sorgte beim 2:2 (0:1) beim FC Fulham für das zwischenzeitliche 1:1 (57.) und bewies seine aufsteigende Form. Nach Zuspiel von Conor Bradley ließ er Bernd Leno in Fulhams Tor keine Chance.

In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst traf Cody Gakpo (90.+4) zum 2:1 für Liverpool, doch Harrison Reed (90.+7) war mit seinem späten Ausgleich der Spielverderber.

Wirtz, für den es das zweite Saisontor war, saß da bereits auf der Bank: Er wurde in der 76. Minute ausgewechselt. Liverpool ist Vierter, verpasste es jedoch, sich etwas von Manchester United abzusetzen. Auch der Verfolger hatte zuvor beim 1:1 (0:0) bei Daniel Farkes Leeds United Punkte liegengelassen.