- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

FC Liverpool: Florian Wirtz trifft bei Last-Minute-Drama

  • Aktualisiert: 04.01.2026
  • 18:46 Uhr
  • SID

Florian Wirtz trifft beim Last-Minute-Drama des FC Liverpool beim FC Fulham. Für drei Punkte reicht das Tor aber nicht.

Trotz des nächsten Treffers von Florian Wirtz hat der FC Liverpool seinen elften Saisonsieg nach dramatischen Schlusssekunden verspielt. Der deutsche Nationalspieler sorgte beim 2:2 (0:1) beim FC Fulham für das zwischenzeitliche 1:1 (57.) und bewies seine aufsteigende Form. Nach Zuspiel von Conor Bradley ließ er Bernd Leno in Fulhams Tor keine Chance.

In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst traf Cody Gakpo (90.+4) zum 2:1 für Liverpool, doch Harrison Reed (90.+7) war mit seinem späten Ausgleich der Spielverderber.

Wirtz, für den es das zweite Saisontor war, saß da bereits auf der Bank: Er wurde in der 76. Minute ausgewechselt. Liverpool ist Vierter, verpasste es jedoch, sich etwas von Manchester United abzusetzen. Auch der Verfolger hatte zuvor beim 1:1 (0:0) bei Daniel Farkes Leeds United Punkte liegengelassen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Thiaw trifft für Newcastle nach Woltemades Einwechslung

Nick Woltemade kam beim 2:0 (0:0) von Newcastle United gegen Crystal Palace erst in der Schlussphase zum Einsatz. Unmittelbar nach Woltemades Einwechslung traf der deutsche Nationalspieler Malick Thiaw (78.) zum 2:0. Bruno (71.) hatte für die Führung gesorgt.

Kevin Schade und der FC Brentford setzten sich verdient 4:2 (1:0) beim FC Everton durch und haben die internationalen Plätze im Visier. Das 3:0 durch Igor Thiago (51.) legte Schade auf. Brentford, das drei der vergangenen vier Spiele gewonnen hat, ist mit vier Punkten Rückstand auf Liverpool Siebter.

- Anzeige -
Mehr Fußball:
imago images 1070861505
News

Dank Doppelpack: Aston Villa überholt ManCity

  • 03.01.2026
  • 16:11 Uhr
Tom Brady und Kai Wagner
News

Tom Brady lockt deutschen Fußballer zu seinem Verein

  • 02.01.2026
  • 13:22 Uhr
imago images 1070823075
News

Maresca-Aus bei Chelsea: Kommt ein Ex-Bundesliga-Trainer?

  • 02.01.2026
  • 10:45 Uhr
Pep Guardiola mit Mittelfeldspieler Rodri
News

City-Patzer: Guardiola setzt Hoffnung auf Rückkehrer

  • 02.01.2026
  • 08:13 Uhr
London, England, 30th December 2025. Enzo Maresca, Manager of Chelsea looks dejected during the Chelsea vs AFC Bournemouth Premier League match at Stamford Bridge, London. Picture credit should rea...
News

Trainer-Beben: Chelsea feuert Enzo Maresca

  • 01.01.2026
  • 14:00 Uhr
2254095862
News

Arsenal gewinnt Topspiel - Woltemade nur Joker

  • 30.12.2025
  • 23:44 Uhr
imago images 1070720979
News

Aston Villa im Titelkampf: Villans in Lauerstellung

  • 28.12.2025
  • 13:16 Uhr
Sichtlich erleichtert: Florian Wirtz
News

Sieg gegen Wolves: Wirtz mit erstem Liverpool-Tor

  • 27.12.2025
  • 20:28 Uhr
Harter Kampf für Woltemade und Newcastle in Manchester
News

Boxing Day: Nick Woltemade und Newcastle United verlieren bei Manchester United

  • 26.12.2025
  • 22:57 Uhr
Havertz am Ball für Arsenal
News

Kai Havertz vor Comeback beim FC Arsenal

  • 26.12.2025
  • 19:08 Uhr