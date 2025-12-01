- Anzeige -
Premier LEague

FC Liverpool: Kommt Jürgen Klopp zurück? Englische Presse spekuliert über Traum-Comeback

  • Veröffentlicht: 01.12.2025
  • 09:58 Uhr
  • Leon Kerninger

Die Ergebniskrise der Reds wurde mit dem 2:0-Sieg gegen West Ham zwar beendet, die Stimmung ist beim englischen Meister aber alles andere als gut. Trainer Arne Slot steht unter Druck und könnte bei weiteren Misserfolgen ausgerechnet von seinem Vorgänger ersetzt werden.

Drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen, in der Champions League zuletzt eine 1:4-Niederlage gegen Eindhoven im heimischen Anfield. Die Startruppe des FC Liverpool rund um Florian Wirtz steht in der Premier League auf Rang acht und könnte vor einer strukturellen Veränderung stehen.

Laut der englischen "The Sun" könnte Jürgen Klopp zumindest eine kurzfristige Lösung für die Reds sein. Der Deutsche arbeitet seit Januar diesem Jahres als "Global Head of Soccer" bei Red Bull, hat ein erneutes Engagement bei Liverpool aber nie verneint.

FC Liverpool: Jürgen Klopp soll Reds stabilisieren

Das englische Medium behauptet weiter, dass Klopp die Geschäfte beim amtierenden Meister bis Saisonende übernehmen soll. Als langfristige Lösung wünsche sich der Klub Luis Enrique.

Doch dieser ist weiter an den Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain gebunden und würde den Klub wohl nur übernehmen, wenn dieser international auch in der höchsten Spielklasse vertreten ist. Außerdem hat Slot mit dem 2:0-Sieg gegen West Ham einen ersten Befreiungsschlag feiern dürfen.

