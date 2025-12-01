FC Liverpool: Kommt Jürgen Klopp zurück? Englische Presse spekuliert über Traum-Comeback

Die Ergebniskrise der Reds wurde mit dem 2:0-Sieg gegen West Ham zwar beendet, die Stimmung ist beim englischen Meister aber alles andere als gut. Trainer Arne Slot steht unter Druck und könnte bei weiteren Misserfolgen ausgerechnet von seinem Vorgänger ersetzt werden.

Drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen, in der Champions League zuletzt eine 1:4-Niederlage gegen Eindhoven im heimischen Anfield. Die Startruppe des FC Liverpool rund um Florian Wirtz steht in der Premier League auf Rang acht und könnte vor einer strukturellen Veränderung stehen.

Laut der englischen "The Sun" könnte Jürgen Klopp zumindest eine kurzfristige Lösung für die Reds sein. Der Deutsche arbeitet seit Januar diesem Jahres als "Global Head of Soccer" bei Red Bull, hat ein erneutes Engagement bei Liverpool aber nie verneint.