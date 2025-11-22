Der FC Liverpool bekommt in der Premier League weiter kein Bein mehr auf den Boden. Nach der Länderspielpause kassiert Englands Meister ohne Florian Wirtz eine deutliche Heim-Niederage.

Die Krise spitzt sich zu: Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat ohne Florian Wirtz einen weiteren heftigen Rückschlag kassiert. In Abwesenheit des angeschlagenen Nationalspielers gingen die Reds beim 0:3 (0:1) gegen Nottingham Forest an der heimischen Anfield Road unter.

Es war die sechste Niederlage für die Mannschaft von Teammanager Arne Slot in den vergangenen sieben Premier-League-Spielen.

Liverpool geriet nach der Pleite im Topspiel bei Manchester City (0:3) trotz drückender Überlegenheit vor der Pause abermals in Rückstand, Murillo (33.) traf fast aus dem Nichts für die Gäste.

Ohne Wirtz, der mit muskulären Problemen vom DFB-Team zurückgekehrt war, kassierte Liverpool kurz nach Wiederanpfiff den nächsten Nackenschlag: Nicolò Savona (46.) erhöhte, ehe Morgan Gibbs-White (78.) per Abstauber für den Endstand sorgte. Die Reds rutschten auf Rang elf ab.