Fussball premier league

Manchester United: Harry Maguire zu 15 Monaten Haft auf Bewehrung verurteilt

  • Veröffentlicht: 05.03.2026
  • 14:29 Uhr
  • Anne Malin

Sechs Jahre nach nach einem Vorfall auf Mykonos wurde Harry Maguire von einem Gericht in Griechenland zu 15 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in einem Nachtklub auf der griechischen Insel Mykonos im August 2020 musste Harry Maguire zwei Nächte in Polizeigewahrsam verbringen.

Im Anschluss wurde der englische Nationalspieler wegen wiederholter Körperverletzung, versuchter Bestechung, Gewalt gegen Beamte und Beleidigung zu 21 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt.

Gegen dieses Urteil war Maguire in Berufung gegangen, bis heute streitet er alle Vorwürfe ab. Nun hat das griechische Gericht erneut entschieden und den englischen Nationalspieler zu einer Haftstrafe von 15 Monaten auf Bewährung verurteilt. Das berichten mehrere britische Medien übereinstimmend.

Sechs-Jahre-Prozess geht wohl noch weiter

Aufgrund von Anwaltsstreiks und Terminproblemen war der Prozess zwischen 2023 und 2025 bereits viermal aufgeschoben worden. Im fünften Anlauf wurde der Engländer bei der Verhandlung auf der Insel Syros in allen drei Punkten wieder schuldig gesprochen, aber die Strafe wurde auf 15 Monate auf Bewährung reduziert. Der 33-Jährige war nicht persönlich anwesend.

Laut "ESPN" hatten Maguire und seine Rechtsvertreter mehrere Versuche abgelehnt, den Fall außergerichtlich beizulegen. Der Innenverteidiger sei entschlossen, seine Unschuld zu beweisen. In einem Interview mit der "BBC" im Jahr 2020 gab er an, dass er "Angst um sein Leben" gehabt habe und dachte, er und seine Familie würden von den angeblich nicht uniformierten Polizisten entführt werden.

Maguire mit schweren Anschuldigen gegenüber der Polizei

"Wenn überhaupt, dann bin ich selbst, meine Familie und meine Freunde die Opfer", führte er damals im "BBC"-Interview aus: "Wir sind auf die Knie gegangen, haben die Hände hochgenommen, und sie haben einfach angefangen, auf uns einzuschlagen. Sie schlugen mir auf das Bein und sagten, meine Karriere sei vorbei: 'Kein Fußball mehr. Du wirst nie wieder spielen."

Die erneute Strafe hat der Premier-League-Spieler noch nicht kommentiert. Wie "Sky Sports" berichtet, werden seine Anwälte aber auch gegen diese Strafe Berufung einlegen.

Laut "ESPN" wurden Maguire keine Reisebeschränkungen auferlegt, was bedeutet, dass er nach derzeitigem Stand für die englische Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft nach Amerika reisen könnte.

