Erst im vergangenen November hatte Haaland sein Arbeitspapier bereits bis 2027 ausgedehnt. In diesem war wohl eine Ausstiegsklausel verankert, welche in dem neuen Papier vorläufig entfernt wurde.

Der im Sommer 2022 von Borussia Dortmund gekommene Mittelstürmer unterschrieb einen neuen Vertrag über zehn Jahre und bindet sich damit für einen Großteil seiner Karriere an die Citizens.

Haaland selbst sagt zu seiner Verlängerung: " Manchester City ist ein besonderer Verein mit fantastischen Menschen und großartigen Fans, und es ist die Art von Umfeld, die das Beste aus jedem herausholt."

Für die Zukunft will er sich weiter entwickeln und dem Verein zu größtmöglichen Erfolgen verhelfen. Von nun an sei er "City, egal was passiert".

Der Premier-League-Torschützenkönig der letzten zwei Saisons steht bereits bei 79 Toren in zweieinhalb Jahren für die Citizens.

Rekordtorschütze für eine Spielzeit ist er seit seiner Debüt-Saison 22/23 bereits mit 36 Treffern. Für den all-time Rekord von Alan Shearer mit 260 Toren hat Haaland nun also einen Grundstein gelegt auch diese Marke in der Zukunft zu übertreffen.