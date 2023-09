FC Chelsea in der Krise: Trainer Pochettino fordert Geduld - Experten mit vernichtendem Urteil

Der Klub befindet in einer tiefen sportlichen Krise. Darüber kann auch der Sieg in der dritten Runde des League Cup mit 1:0 gegen Brighton & Hove Albion unter der Woche nicht hinwegtäuschen.

Chelsea rutscht trotz hoher Investitionen immer weiter in die Krise und wird für seine Transferpolitik von Experten scharf kritisiert. Trainer Mauricio Pochettino nimmt sein Team in Schutz.

FC Chelsea: Krise hält auch unter Pochettino an

Nach dem enttäuschenden 12. Platz in der Premier League in der Vorsaison war die Hoffnung bei den Londonern groß, dass es in der neuen Saison nur besser werden könnte. Keine zwei Monate in der neuen Spielzeit sind die "Blues" allerdings wieder in der ernüchternden Realität angekommen.

Denn auch unter dem neuen Trainer Mauricio Pochettino ging der Saisonstart komplett in die Hose. Nach sechs Spieltagen stehen ein magerer Sieg und lediglich fünf Punkte zu Buche. Mit Platz 14 ist die Abstiegszone derzeit deutlich näher als das internationale Geschäft.

Gerade offensiv bekommt Chelsea weiterhin kaum etwas zustande. Im September gelang etwa kein einziger Treffer in der Liga. Blickt man auf die Jahresbilanz, wird das Bild noch erschreckender.

Nur 24 Tore konnte der Klub 2023 im Ligabetrieb bisher erzielen. Zum Vergleich: Sogar Leicester City liegt mit 25 Treffern noch vor den "Blues". Und das, obwohl Leictester vor vier Monaten in die Championship abgestiegen ist.