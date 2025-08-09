Anzeige
sommerTransfer

FC Liverpool: Darwin Nunez verlässt den Meister - Wechsel nach Saudi-Arabien

  • Aktualisiert: 09.08.2025
  • 23:11 Uhr
  • SID

Der FC Liverpool setzt seinen Umbruch in der Offensive weiter fort.Wie der englische Meister am Samstagabend mitteilte, wechselt der uruguayische Nationalstürmer Darwin Nunez zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien.

Über die Ablösesumme machte der Klub keine Angaben, Medienberichten zufolge kann sie sich auf bis zu 55 Millionen Euro belaufen.

Demnach zahlt Al-Ahli 40 Millionen Euro Sockelablöse. Liverpools Verkaufserlöse belaufen sich somit auf knapp 200 Millionen Euro.

Vor Nunez verließen unter anderem Luis Díaz (67,5 Millionen Euro/Bayern München) und Jarell Quansah (35/Bayer Leverkusen) die Reds.

Dem gegenüber stehen Ausgaben von über 300 Millionen Euro, unter anderem für Florian Wirtz (Leverkusen/125 Millionen Euro), Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt/95), Milos Kerkez (AFC Bournemouth/47) und Jeremie Frimpong (Leverkusen/40) - Tendenz steigend.

Darwin Nunez mit mauer Bilanz

Liverpool wird großes Interesse am schwedischen Top-Stürmer Alexander Isak von Newcastle United nachgesagt. Newcastle soll für den früheren Dortmunder derzeit 170 Millionen Euro verlangen - das wäre selbst für die ausgabenfreudige Premier League ein Rekord.

Nunez war 2022 für 75 Millionen Euro von Benfica Lissabon gekommen, er wurde den hohen Erwartungen an der Anfield Road aber selten gerecht. In 143 Einsätzen erzielte er 40 Treffer.

