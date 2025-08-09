Der FC Liverpool setzt seinen Umbruch in der Offensive weiter fort.Wie der englische Meister am Samstagabend mitteilte, wechselt der uruguayische Nationalstürmer Darwin Nunez zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien.

Über die Ablösesumme machte der Klub keine Angaben, Medienberichten zufolge kann sie sich auf bis zu 55 Millionen Euro belaufen.

Demnach zahlt Al-Ahli 40 Millionen Euro Sockelablöse. Liverpools Verkaufserlöse belaufen sich somit auf knapp 200 Millionen Euro.

Vor Nunez verließen unter anderem Luis Díaz (67,5 Millionen Euro/Bayern München) und Jarell Quansah (35/Bayer Leverkusen) die Reds.

Dem gegenüber stehen Ausgaben von über 300 Millionen Euro, unter anderem für Florian Wirtz (Leverkusen/125 Millionen Euro), Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt/95), Milos Kerkez (AFC Bournemouth/47) und Jeremie Frimpong (Leverkusen/40) - Tendenz steigend.