Die Causa um Jadon Sancho in der Premier League schreibt offenbar ein weiteres trauriges Kapitel. Der FC Chelsea will den Spieler trotz Kaufpflicht offenbar nicht fest verpflichten.

Jadon Sancho wechselte im Sommer 2021 für 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Manchester United. Sein Marktwert zu diesem Zeitpunkt: 100 Millionen Euro.

Im Old Trafford konnte der Flügelspieler jedoch nie so glänzen wie in der Bundesliga und setzte sich zu keinem Zeitpunkt nachhaltig durch. Der englische Rekordmeister verlieh Sancho daher in der vergangenen Rückrunde zurück nach Dortmund und für die aktuelle Saison an Ligakonkurrent FC Chelsea.

Die "Blues" handelten dabei eine Kaufpflicht für den 24-Jährigen aus. Wenn Chelsea mindestens den 14. Tabellenplatz belegen sollte, müssen sie Sancho für 22 bis 25 Millionen Euro fest verpflichten. Als aktuell Vierter der Premier League scheint diese Pflicht am Ende der Saison zu greifen.

Nun berichtet die "Daily Mail" jedoch, dass Chelsea eine Klausel besitzt, sich aus dem Deal herauszukaufen. Es heißt, dass die Londoner aufgrund der durchwachsenen Leistungen des Offensivstars von einer dauerhaften Verpflichtung absehen wollen.