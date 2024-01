Jürgen Klopp verlässt FC Liverpool: Klopp ist Liverpool und Liverpool ist Klopp - ein Kommentar

Anzeige Jürgen Klopp hat entschieden, den FC Liverpool nach dieser Saison zu verlassen. Auf den Klub kommt damit eine Zäsur zu. Dabei scheint der Schritt gut durchdacht zu sein. Etwas fragwürdig wirkt nur der Zeitpunkt der Verkündung. Jürgen Klopp brauchte exakt zwei Minuten, um die Fußball-Welt auf den Kopf zu stellen. Eigentlich war es nur ein Satz. Elf Worte im Englischen. In der deutschen Übersetzung sind es nur neun. "Ich werde den Klub am Ende der Saison verlassen", begann der Teammanager des FC Liverpool das Statement, das umso mehr schockierte, weil es völlig unerwartet kam. Wenige Minuten zuvor hatte – zumindest außerhalb der Geschäftsstelle des LFC – nichts darauf hingedeutet, dass diese so fruchtbare Zusammenarbeit zwischen dem nicht nur aufgrund seiner 1,91 Meter Körperlänge großen Trainer aus Stuttgart und dem ruhmreichen Klub von der Anfield Road auf ihr baldiges Ende zusteuern würde. Doch nun werden es – trotz eines Vertrags bis 2026 – nur noch rund vier Monate sein, in denen Klopp die "Reds" in der Kabine einschwört, an der Seitenlinie zu Höchstleistungen anpeitscht und nach Last-Minute-Siegen auf dem Rasen herzt wie ein Vater seine Kinder. Ihm fehle einfach die Energie, um noch weiter fortzuführen, was er seit seiner Ankunft vor mehr als acht Jahren aufgebaut hat, erklärt Klopp den Schritt, der über den Fußball hinaus nachhallen wird. Zugleich betont er, dass es keine Kurzschlussreaktion war. Ihm sei schon länger bewusst gewesen, dass es so kommen werde. So kommen müsse.

Anzeige

Klopp verlässt Liverpool: LFC wurde zu seinem Klub Außerdem verteilt der 56-Jährige eine ganze Menge Liebe. An die Fans. Das Team. Die Mitarbeiter. Die Stadt. Den Klub, den er in all den Jahren irgendwie zu seinem Klub gemacht hat. Sich den FC Liverpool ohne Klopp vorzustellen, scheint aktuell unmöglich. Und viele, die mit ihm fiebern, werden in den kommenden Tagen und Wochen mit aller Macht verdrängen wollen, welcher Einschnitt im Sommer auf den Verein zukommt. Das ist der Verdienst von Klopp. Als er kam, wankte der jahrzehntelang erfolgsverwöhnte LFC gewaltig, durchlebte in einer sportlichen Dürreperiode seine von den Leistungen und Ergebnissen her vielleicht schlimmsten Jahre. War bei wichtigen Weichenstellungen ein paar Mal zu oft falsch abgebogen. Natürlich schwang bei seiner Verpflichtung die Hoffnung mit, dass Klopp den Verein wieder heraus aus der Düsternis und zurück ins Licht führen würde. In Richtung Platz an der Sonne.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die Scouting-Abteilungen der Bundesligisten

Wir werfen einen Blick in die Scouting-Bereiche der Erstligisten. Dabei liefern wir Euch die Anzahl der Scouts pro Bundesligist und die Chefs im jeweiligen Bereich. Während interessante Sprünge bei der Anzahl der Talentsucher zu erkennen sind, befinden sich auch bekannte Namen darunter. Wie zum Beispiel Ex-Bundesligaspieler oder Familienmitglieder bekannter Persönlichkeiten. © Imago SV Darmstadt 98

Verantwortlich: David Lehmann (Chefscout)

Anzahl der Scouts: 3

Namhafte Scouts: - © Getty 1. FC Köln

Verantwortlich: Martin Schulz (Chefscout)

Anzahl der Scouts: 7

Namhafte Scouts: - © Getty 1. FSV Mainz 05

Verantwortlich: Bernd Legien (Leiter der Scouting-Abteilung)

Anzahl der Scouts: 5

Namhafte Scouts: Michael Thurk (u. a. Spieler beim: FSV Mainz 05, FC Augsburg), Michael Falkenmayer (Ex-Spieler) © Imago Union Berlin

Verantwortlich: Theo Gries (Chefscout)

Anzahl der Scouts: 10

Namhafte Scouts: - © Getty VfL Bochum

Verantwortlich: Carsten Schüpmann-Haase (Leiter der Scouting-Abteilung)

Anzahl der Scouts: 6

Namhafte Scouts: - © Getty SV Werder Bremen

Verantwortlich: Sebastian Hartung (Chefscout), Johannes Jahns (Leiter der Scouting-Abteilung)

Anzahl der Scouts: 11

Namhafte Scouts: - © Getty Borussia Mönchengladbach

Verantwortlich: Mario Vossen (Chefscout)

Anzahl der Scouts: 18

Namhafte Scouts: Max Eberl junior (Sohn von Max Eberl) © Getty VfL Wolfsburg

Verantwortlich: Manuel Lemke (Chefscout)

Anzahl der Scouts: 11

Namhafte Scouts: Mathias Hain (u. a. Spieler bei: Arminia Bielefeld), Alexander Klitzpera (u. a. Spieler bei: Alemannia Aachen) © Getty FC Augsburg

Verantwortlich: -

Anzahl der Scouts: 6

Namhafte Scouts: - © Getty 1. FC Heidenheim

Verantwortlich: Hans-Peter Baamann

Anzahl der Scouts: 1

Namhafte Scouts: - © Getty TSG 1899 Hoffenheim

Verantwortlich: Bastian Huber (Leiter der Scouting-Abteilung), Tony Mamodaly (Head of International Relations and Scouting)

Anzahl der Scouts: 4

Namhafte Scouts: - © Getty SC Freiburg

Verantwortlich: Clemens Hartenbach (Leiter der Scouting-Abteilung)

Anzahl der Scouts: 8

Namhafte Scouts: Julian Schuster (u. a. Spieler bei: SC Freiburg, VfB Stuttgart), Karim Guede (u. a. Spieler bei: SC Freiburg) © Getty Eintracht Frankfurt

Verantwortlich: Bastian Quentmeier (Leiter der Scouting-Abteilung), Sebastian Frank (Leiter der Scouting-Abteilung), Sebastian Stein (Leiter der Scouting-Abteilung), Nicolai Adam (Head of International Relations and Scouting)

Anzahl der Scouts: 17

Namhafte Scouts: - © Getty Borussia Dortmund

Verantwortlich: Laurent Busser (Chefscout), Eduard Graf (Chefscout), Sebastian Krug (Chefscout)

Anzahl der Scouts: 13

Namhafte Scouts: Alen Terzic (Bruder von Trainer Edin) © Getty RB Leipzig

Verantwortlich: Elliott Williams (Leiter der Scouting-Abteilung)

Anzahl der Scouts: 9

Namhafte Scouts: Kevin Rangnick (Sohn von Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick) © Getty VfB Stuttgart

Verantwortlich: Markus Lösch (Chefscout)

Anzahl der Scouts: 12

Namhafte Scouts: - © Getty FC Bayern München

Verantwortlich: Markus Pilawa (Chefscout)

Anzahl der Scouts: 20

Namhafte Scouts: Daniel Baier (u. a. Spieler bei: VfL Wolfsburg, FC Augsburg) © Getty Bayer 04 Leverkusen

Verantwortlich: Kim Falkenberg (Leiter der Scouting-Abteilung)

Anzahl der Scouts: 14

Namhafte Scouts: Falko Götz (Ex-Trainer u. a bei Hertha BSC), Anel Dzaka (Ex-Trainer) © Getty

Klopp und der FC Liverpool: Viel mehr als nur Titel Doch was dann folgte, hätte wohl niemand so erwarten können. Sechs Mal nacheinander führte Klopp den FC Liverpool in die Champions League, drei Mal gar ins Finale – mit dem Triumph 2019 als Kirsche auf der Sahne. 2022 holte er das Pokal-Double aus FA Cup und League Cup. Doch über allem schwebt die Meisterschaft 2020 – nach 30 Jahren Warten, Anrennen, Stolpern und Verzweifeln. Klopps Verdienste um den FC Liverpool aber sind nicht allein mit Trophäen zu beziffern. Er gab dem Klub auch wieder eine Identität. Dank seiner stets nach außen getragenen Emotionalität, die wohl keinem anderen Klub in Europa besser zu Gesicht steht. Mit seinem Tempofußball, den er selbst Heavy-Metal-Fußball getauft hat. Und mit seiner Menschenfänger-Mentalität, mit der er nicht nur Klubbosse, Spieler und Fans in seinen Bann zieht. Damit ist es ihm gelungen, dass der LFC immer mehr Menschen begeisterte. Außerhalb des Mutterlands des Fußballs. Sicher auch fernab des Fußball-Kosmos. Vielleicht sogar Supporter der Premier-League-Konkurrenz. Es ist einfach "in", den einst erfolgreichsten Verein Englands abzufeiern. Dank Klopp.

Anzeige

Anzeige Klopps letztes Jahr in Liverpool: Vier Titel sind möglich Heute scheint es, als wäre Klopp der FC Liverpool. Und der FC Liverpool Klopp. Und dieses Gefühl wird wohl auch über den Sommer hinaus noch eine ganze Weile anhalten. Wenn Klopps Farewell bereits Realität ist. Klopp kann man zu dieser Entscheidung nur gratulieren. Anders als bei Borussia Dortmund, als er aus dem Tabellenkeller seinen Abschied bekanntgab, verabschiedet sich Klopp diesmal aus einer Position der Stärke. Während sein Zauber in der vergangenen Saison verflogen zu sein schien, seine Ansprachen nicht mehr zu verfingen schienen, der FC Liverpool monatelang im Tabellenmittelfeld herumdümpelte und letztlich die Champions-League-Qualifikation verpasste, ist aktuell alles möglich. Auch das Quadruple. Das Team steht im Finale des League Cup, dort wartet der aktuell in sportlicher Hinsicht an den FC Liverpool vor Klopp erinnernde FC Chelsea. Im FA Cup steht in der 4. Runde am Sonntag das Heimspiel gegen Zweitligist Norwich City an. In der Europa League warten Klopp & Co. noch auf ihren Achtelfinal-Gegner. Am wichtigsten aber: Als Tabellenführer der Premier League hat das Klopp-Team derzeit fünf Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz. Auch wenn Manchester City noch ein Spiel mehr zu bestreiten hat.