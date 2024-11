Manchester City: Die Krise hat einen Namen

"Vielleicht hat es nach sieben Jahren, in denen wir sechs Premier-League-Titel gewonnen haben, in diesem Jahr eine andere Mannschaft verdient", erklärte er. Noch so eine ungewöhnliche Aussage.

Manchester City verliert am Samstag in Brighton das vierte Spiel in Folge. Trainer Pep Guardiola spricht vom Ende einer Ära, die aktuellen Probleme sind aber vor allem eng mit einem Spieler verbunden.

Längste Niederlagen-Serie in Pep Guardiolas Karriere

Tatsächlich ist allerdings auch die Lage beim erfolgsverwöhnten ManCity derzeit höchst ungewöhnlich. Denn die Niederlage gegen Brighton war die vierte in Serie. Das gab es in Manchester noch nie in der Ära Guardiola. Der 53-jährige Coach selbst erlebte in seiner ganzen Trainer-Karriere noch nie eine solche Negativserie.

In der Premier League verloren die Citizens in Brighton und in Bournemouth (1:2), im League Cup bei Tottenham Hotspur (1:2) und in der Champions League deutlich mit 1:4 bei Sporting Lissabon. "Das ist der Sport. Es gibt nicht immer nur Sonnenschein und gute Momente. Ich wurde in der Pressekonferenz gefragt, ob dass das Ende einer Ära sei. Ich weiß, dass die Leute darauf hoffen. Ich kann es riechen, seit vielen Jahren", erklärte Guardiola bei "BBC Radio 5 Live".

In der heimischen Liga liegt ManCity nun fünf Punkte hinter Liverpool auf Rang zwei, in der Champions League auf Platz zehn. Mit Blick auf die Tabelle ist die Lage noch nicht dramatisch, City sollte dennoch schnellstmöglich in die Erfolgsspur zurückkehren, um den Anschluss nicht zu verlieren. "Wir müssen versuchen, wieder Spiele zu gewinnen. Wir müssen die Dinge schnell ändern", forderte Guardiola.