Manchester City blamiert sich nach der Vertragsverlängerung von Pep Guardiola gegen Tottenham Hotspur. Der Trainer glaubt, den Grund für die aktuellen Probleme zu kennen. Die Statistiken belegen das Ausmaß der Krise, sogar eine Negativserie von 1956 wird eingestellt.

Von Christian Stüwe

Während der Länderspielpause drängten die Schlagzeilen rund um die spektakuläre Vertragsverlängerung von Pep Guardiola die sportlich schwierige Lage bei Manchester City fast ein wenig in den Hintergrund.

Die Hoffnung im Umfeld war, dass die Ausweitung des Arbeitspapieres ein Wendepunkt sein könnte, dass die Mannschaft im Spiel gegen Tottenham Hotspur ein Zeichen setzen würde. Doch das Gegenteil war der Fall, die Krise hat sich deutlich verschärft.

Beim 0:4 gegen die Spurs wurde ManCity am Samstag im eigenen Stadion vorgeführt. In der Festung Etihad Stadium, in dem ManCity seit August 2003 spielt und noch nie so hoch verloren hat. Nach 35 Heimspielen ohne Niederlage musste sich die Mannschaft erstmals seit November 2022 wieder zuhause geschlagen geben.

Für Guardiola persönlich ist es eine traurige Premiere in seiner Trainerkarriere, noch nie verlor er fünf Pflichtspiele in Serie. Überhaupt nur zwei Spiele verlor der Spanier mit 0:4, beide auswärts.

Darüber hinaus war es die höchste Niederlage für City in der Premier League seit sieben Jahren. Der Statistikanbieter "Opta" fügte den Zahlen des Grauens noch einen bemerkenswerten Fakt hinzu: Manchester City ist der erste englische Meister seit 1956, der fünf Pflichtspiele in Serie verloren hat.