FC Liverpool vs. Manchester City: Reds dominieren kriselndes ManCity

Im Spitzenspiel kassiert Manchester City die nächste bittere Niederlage. Während der FC Liverpool davonzieht, wird die Lage bei der Elf von Pep Guardiola immer ernster.

Der FC Liverpool hat Pep Guardiolas Manchester City noch tiefer in die Krise geschossen und die Tabellenführung in der englischen Premier League weiter ausgebaut. Die formstarken Reds setzten sich am Sonntagabend nach einem einseitigen Topspiel an der Anfield Road gegen den verunsicherten Titelverteidiger hochverdient mit 2:0 (1:0) durch.

Cody Gakpo (12.) sorgte für die frühe, aber bereits überfällige Führung der Mannschaft von Trainer Arne Slot. Mohamed Salah verwandelte in der Schlussphase einen von Nationaltorhüter Stefan Ortega verursachten Foulelfmeter (78.) zur Entscheidung. Angesichts weiterer Großchancen hätte das Ergebnis noch höher ausfallen können.

Nach der vierten Liga-Pleite nacheinander - mehr kassierte in der Premier-League-Geschichte noch nie ein aktueller Meister - rutschten die Skyblues auf Rang fünf ab. Insgesamt wartet Manchester seit nun sieben Begegnungen auf einen Sieg (sechs Niederlagen).